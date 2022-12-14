بايدن يخطط لزيارة دول إفريقية عدة العام المقبل

يعتزم الرئيس الأميركي، جو بايدن، القيام بزيارة لدول عدة في إفريقيا العام المقبل، ومن المقرر أن يصدر إعلاناً خلال القمة الأميركية - الإفريقية هذا الأسبوع، حسبما ذكر موقع «أكسيوس» الإخباري الأميركي نقلاً عن مصدرين مطلعين.

وتأمل إدارة بايدن في أن يبعث الإعلان عن زيارة رئاسية إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء، رسالة واضحة تفيد بأن الولايات المتحدة جادة بشأن تعميق العلاقات مع القارة.

ويستغل البيت الأبيض القمة التي تنعقد مع ممثلين من 49 دولة إفريقية يزورون واشنطن لإقناع القادة بأن إفريقيا تمثل أولوية، ونقل العلاقات إلى ما يتجاوز المخاوف الأمنية، والأزمات الإنسانية، وانتهاكات حقوق الإنسان التي هيمنت على المحادثات في الماضي.

كما سيسلط بايدن الضوء على دعمه لتخصيص مقعد لإفريقيا في مجلس الأمن الدولي، وسيعلن عن رغبته في انضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى كعضو دائم، وفقاً لمسؤولين أميركيين.

وذكر مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، أن بايدن سيعلن خلال القمة عن مبادرات بقيمة 55 مليار دولار على مدار السنوات الثلاث المقبلة.

ورفض البيت الأبيض التعليق على خطط محددة لسفر بايدن، إلا أن سوليفان قال للصحافيين يوم الإثنين إنه سيتم الإعلان عن «التزام موسع» من مسؤولي الإدارة تجاه السفر إلى إفريقيا في 2023.

• يستغل البيت الأبيض القمة التي تنعقد مع ممثلين من 49 دولة إفريقية يزورون واشنطن لإقناع القادة بأن إفريقيا تمثل أولوية، ونقل العلاقات إلى ما يتجاوز المخاوف الأمنية، والأزمات الإنسانية، وانتهاكات حقوق الإنسان التي هيمنت على المحادثات في الماضي.