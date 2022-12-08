أحداث وصور.. ارتفاع حصيلة الانهيار الأرضي في جزيرة إيسكيا الإيطالية إلى 12 قتيلاً

عثرت فرق الإنقاذ الإيطالية، أول من أمس، على جثة آخر شخص كان لايزال مفقوداً في الانهيار الأرضي الذي شهدته قبل نحو أسبوعين جزيرة إيسكيا الواقعة في خليج نابولي، لتبلغ بذلك الحصيلة النهائية للكارثة 12 قتيلاً.

وفي 26 نوفمبر أدّى هطول أمطار غزيرة إلى انهيار أرضي في «كازاميشيولا تيرمي»، البلدة الصغيرة التي اجتاحها يومها سيل ضخم من الوحول والركام، ما أسفر عن تدمير منازل، وجرف سيارات، بعضها وصل حتى البحر.

والثلاثاء أعلن الدفاع المدني الإيطالي في تغريدة على «تويتر» أنّهم عثروا على جثة آخر شخص كان لايزال بعداد المفقودين في الكارثة.

وأرفق الدفاع المدني التغريدة بصورة لعناصره وهم يعملون في منطقة لاتزال مغطاة بالطين والركام وبمقتنيات شخصية جرفها السيل المدمّر.

ولم يعلن الدفاع المدني عن هوية هذه الضحية الأخيرة، لكنّ وسائل إعلام إيطالية قالت إنّها امرأة تبلغ من العمر 31 عاماً.

وكانت الحكومة الإيطالية أعلنت حال الطوارئ في إيسكيا في أعقاب الانهيار الأرضي.

ونتجت الكارثة عن مجموعة عوامل، هي هطول أمطار غزيرة، والتربة غير المستقرة، وقطع الغابات، والتوسّع العمراني المفرط، بالإضافة إلى غياب الصيانة والوقاية.

• نتجت الكارثة عن مجموعة عوامل، هي هطول أمطار غزيرة، والتربة غير المستقرة، وقطع الغابات، والتوسّع العمراني المفرط، بالإضافة إلى غياب الصيانة والوقاية.