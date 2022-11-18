ترودو يحذف تغريدة تنطوي على معلومات كاذبة

قام رئيس الحكومة الكندية، جاستن ترودو، بحذف تغريدة، يوم الثلاثاء الماضي، تحوي معلومات كاذبة مفادها أن إيران حكمت على 15 ألف متظاهر بالإعدام، وهو ادعاء انتشر على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة.

وكانت التغريدة الكاذبة قد انتشرت على حساب ترودو على «تويتر» لمدة 12 ساعة، قبل أن يقوم بحذفها. وقال مكتب رئيس الوزراء، في بيان تم إرساله إلى «غلوبال نيوز»: «إنه تم حذفها، ذلك لأنه تم الحصول عليها من خلال تقارير أولية، ولم تكن مكتملة، وتفتقر إلى السياق الضروري». وقال متحدث باسم رئيس الحكومة: «كانت التغريدة تعتمد على تقرير أولي حصلت عليه مجموعات عالمية لحماية حقوق الإنسان، محذرة من عقوبات مستقبلية محتملة، بما فيها عقوبة الموت، المفروضة على الآلاف من الإيرانيين المحتجين الذين أصبحوا معتقلين حالياً».

ولكن التغريدة لم تتحدث عن «عقوبات مستقبلية محتملة»، بل نصت على أن عقوبة الموت تم إنزالها على آلاف عدة من المتظاهرين، وانتهى الأمر.

ولم يكن ترودو هو الشخص الوحيد الذي نشر هذه المعلومات الكاذبة. إذ تم نشر صورة على إحدى صفحات «إنستغرام» الشهيرة، التي يفتخر صاحبها بأن لديه مليون متابع، وهي تظهر امرأة تحمل العلم الإيراني، ولافتة تقول إن إيران حكمت على 15 ألف متظاهر بالإعدام».

وأضاف موقع «إنستغرام» رابطاً يفسر من خلاله أن هذا الخبر كان «كاذباً»، وأن «مدققي الحقائق المستقلين يقولون إن هذه المعلومات ليس لها أي أساس من الصحة».