ماكرون: يجب عدم تسييس الرياضة

اعتبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس، أنه «يجب عدم تسييس الرياضة»، في وقت يستمرّ الجدل حول استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم، قبل أيام من انطلاقها.

وقال ماكرون، الذي يدافع منتخب بلاده عن اللقب العالمي الذي حققه في روسيا عام 2018: «أعتقد أنه يجب عدم تسييس الرياضة»، وذلك خلال حديثه مع الصحافيين عند وصوله إلى بانكوك، للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك). وأضاف «يجب معالجة هذه المسائل عند منح حقّ استضافة الحدث». ورأى ماكرون، الذي سبق أن أعلن أنه سيذهب إلى قطر، إذا وصلت فرنسا للدور نصف النهائي، أن «تسييس الرياضة فكرة سيئة للغاية»، مذكّراً بأن بلاده ستستضيف الألعاب الأولمبية عام 2024.