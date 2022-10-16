نيوزيلندا تستحدث ضريبة على تجشّؤ الحيوانات

يتوقع أن تفرض نيوزيلندا ضريبة جديدة، لكنها غريبة من نوعها، على المزارعين في مسعى لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، حيث أكدت رئيسة الوزراء، جاسيندا أرديرن، في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء، أن حكومتها ستمضي قدماً في اقتراح يجعل المزارعين يدفعون مقابل انبعاثات الغازات من مواشيهم خلال التجشؤ أو إطلاقها للريح، وذلك في محاولة لمكافحة تغير المناخ. وقالت أرديرن إن «هذه خطوة مهمة إلى الأمام في انتقال نيوزيلندا إلى مستقبل منخفض الانبعاثات، وتفي بوعدنا بتسعير الانبعاثات الزراعية اعتباراً من عام 2025».

نيوزيلندا هي مصدر رئيس للماشية واللحوم، ولديها نحو 10 ملايين رأس من الماشية، و26 مليون رأس من الأغنام. وتمثل الزراعة نصف إجمالي الانبعاثات في البلاد، بما في ذلك 91٪ من الانبعاثات الحيوية لغاز الميثان، وهو أحد غازات الدفيئة القوية بأكثر من 80 ضعفاً من قوة الاحترار العالمي لثاني أكسيد الكربون على المدى القصير.

وقالت أرديرن: «لم يقدم أي بلد آخر في العالم حتى الآن على تطوير نظام تسعير الانبعاثات الزراعية والحد منها، لذلك فإن مزارعينا مستعدون للاستفادة من كونهم المحركين الأوائل».

إلا أن المزارعين والمؤسسات الزراعية غير مقتنعة، وأثارت مخاوف بشأن التكاليف الباهظة التي سيفرضها ذلك على الصناعة. ويقول رئيس مجموعة الضغط الزراعية، أندرو موريسون، في رسالة بريد إلكتروني إلى المزارعين يوم الثلاثاء: «لن نقبل نظاماً يعرّض مزارعينا ومجتمعاتنا للخطر بشكل غير متناسب». ويقول رئيس وكالة المناصرة الريفية الفيدرالية للمزارعين، أندرو هوغارد، في بيان له، إن خطة الحكومة «ستنتزع الشجاعة من بلدة صغيرة في نيوزيلندا». ويسترسلومع ذلك، فإن الاقتراح يأمل في تحفيز المزارعين لتقليل الانبعاثات دون فرض تكاليف تضر بهم. وقالت الحكومة، في بيان، إن الإيرادات المتحصلة سيتم «إعادة تدويرها في قطاع الزراعة من خلال التكنولوجيا الجديدة والأبحاث ومدفوعات الحوافز للمزارعين». وبالفعل يتم استخدام بعض هذه التقنية، حيث يقوم الباحثون في شركة ألبان فونتيرا بتجربة تأثيرات «كوبوتشا»، وهو عبارة عن مادة يُعتقد أنها تقلل من التجشؤات التي ينبعث منها غاز الميثان.

ويقول وزير الزراعة، داميان أوكونور: «بمكافأة المزارعين الذين يتخذون إجراءات لخفض انبعاثاتهم، يمكننا دعم المزيد من المزارعين لتحسين إنتاجيتهم وربحيتهم مع تحقيق أهداف المناخ». وسيخضع الاقتراح لجلسة تشاور، ومن المقرر أن يتم اتخاذ إجراء في هذا الشأن في نوفمبر من العام الجاري.