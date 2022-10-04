هولندية تتسلم بطاقة بريدية بعد 42 عاماً من إرسالها

عبّرت امرأة هولندية، تبلغ من العمر 64 عاماً، عن سعادتها لاستلامها، أخيراً، بطاقة بريدية من شقيقتها، على الرغم من وصولها متأخرة 42 عاماً. والبطاقة، التي تقول ببساطة «تحياتي»، موقّعة باسم فيرونيكا وجان وماتيس؛ وموجهة إلى لودوينا وبيت فيرهوفن، في نيوفينب، جنوب غرب أمستردام، تم إرسالها في صيف عام 1980، من هوفن في مقاطعة برابانت الجنوبية.

وتظهر البطاقة مجموعة جذابة من المناظر لموقع المخيم المحلي، وقد أعادها مكتب البريد الهولندي مع وضع علامة «عنوان غير صالح/غير مكتمل». وقالت لودوينا فيرهوفن للإذاعة المحلية: «أختي فيرونيكا أرسلت تلك البطاقة». وتوفي منذ ذلك الحين كلٌّ من زوجها، الذي وجهت إليه التحية، أيضاً، وزوج أختها، الذي شارك في التوقيع عليها. «جان توفي قبل أربع سنوات. وزوجي، بيت، تركنا في فبراير؛ لهذا السبب أعتقد أنه أمر خاص للغاية أن تحصل على هذه البطاقة».

وأضافت فيرهوفن أن ابنها شاهد تقارير إخبارية محلية حول ظهور البطاقة غير المتوقع، على وسائل التواصل الاجتماعي. واتصلت بأختها، التي أخرجت ألبومات صورها القديمة ووجدت أنها بالفعل، قد قضت عطلة في مخيم هوفن، في عام 1980. وقالت فيرهوفن إنها غير متأكدة من سبب عدم تسليم البطاقة لها في ذلك الوقت. وتابعت «العنوان الموجود عليها هو العنوان الصحيح. في الواقع، مازلت أعيش في المنزل نفسه»، متسائلة، «كيف عادت إلى الظهور فجأة الآن؟».

ووفقاً لتوضيحات مكتب البريد الهولندي، فإنه في الماضي، عندما كان يتم فرز البريد يدوياً، فُقدت بعض البطاقات أحياناً، أو ربما تم تسليمها إلى عنوان خاطئ، في عام 1980، وبقيت هناك حتى الآن.