إدانة رئيسة وزراء بورما السابقة بالسجن ثلاث سنوات إضافية

دانت المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما أمس الزعيمة المدنية السابقة، أونغ سان سو تشي، بالسجن ثلاث سنوات إضافية لانتهاكها قانون الأسرار الرسمية، وفق ما أفاد مصدر مطلع على الملف وكالة فرانس برس.

وحكمت المحكمة أيضاً على مستشارها السابق الخبير الاقتصادي الأسترالي، شون تورنل، وكذلك على ثلاثة متهمين آخرين، بالعقوبة نفسها، بحسب المصدر.

وقال المصدر لفرانس برس من دون الكشف عن اسمه إن «شون تورنل وأونغ سان سو تشي والثلاثة الآخرين أدينوا بالسجن ثلاث سنوات بموجب قانون أسرار الدولة»، مضيفاً أن سو تشي ستستأنف الحكم.

بعد اتهامها بارتكاب العديد من الجرائم من قبل المجموعة العسكرية الحاكمة منذ انقلاب فبراير 2021، تواجه أونغ سان سو تشي السجن لعقود في نهاية محاكمتها التي استنكرها المجتمع الدولي معتبراً أنها سياسية.

وسبق أن حُكم عليها بالسجن 20 عاماً بتهم مختلفة، بينها التزوير الانتخابي والفساد. إلا أنها تواجه عقوبات بالسجن تتجاوز مدّتها 120 عاماً.

وأوقفت أونغ سان سو تشي خلال الانقلاب الذي وضع حداً لعملية انتقال ديمقراطي استمرّت عقداً، ووُضعت في السجن الانفرادي في سجن نايبيداو في نهاية يونيو.

وتتواصل المحاكمة في هذا السجن الواقع في العاصمة، وقد بدأت منذ أكثر من عام في جلسات مغلقة ومُنع محاموها من التحدث للصحافة والمنظمات الدولية.

وحضتّ أستراليا أمس على «الإفراج الفوري» عن تورنل.

وأوقف شون تورنل أستاذ الاقتصاد الأسترالي، في الأيام التي تلت الانقلاب العسكري، وكان يعمل آنذاك مستشاراً لأونغ سان سو تشي.

وأثار توقيفه تنديد دبلوماسيين أستراليين كانوا قد مارسوا ضغوطاً على الدول المجاورة لبورما كي تقدم المساعدة في هذه القضية.

وأغرق الانقلاب البلاد في فوضى. وقد قُتل أكثر من 2200 مدني على أيدي قوات الأمن وأوقف أكثر من 15 ألف شخص، بحسب منظمة غير حكومية محلية.