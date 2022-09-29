انقطاع الكهرباء في كوبا بأسرها بسبب أضرار «إيان»

غرقت كوبا في الظلام، الليلة قبل الماضية، بعدما ألحق الإعصار «إيان» أضراراً جسيمة بالشبكة الكهربائية، ما أسفر عن انقطاع التيار عن الجزيرة بأسرها، بحسب ما أعلنت شركة الكهرباء العمومية «أونيون إليكتريكا».

وقالت الشركة في تغريدة على «تويتر» إن البلاد «من دون خدمة كهرباء»، مشيرة إلى أن هذا الانقطاع في التيار الكهربائي ناجم عن الأضرار التي خلفها مرور «إيان»، وهو إعصار من الفئة الثالثة اجتاح غرب الجزيرة من دون أن يحصد أرواحاً فيها، وأكمل سيره باتجاه ولاية فلوريدا الأميركية.

وخلّف الإعصار دماراً واسعاً في الجزيرة، لا سيما في غربها، حيث استغرق مروره أكثر من خمس ساعات صباح أول من أمس. وبعدها أكمل الإعصار سيره فوق خليج المكسيك متجهاً إلى الولايات المتحدة.

وتستعد فلوريدا لتلقي ضربة مباشرة من «إيان»، الإعصار «الخطر للغاية»، الذي سبقت وصوله إلى الولاية الواقعة في جنوب الولايات المتحدة رياح عاتية.

وفي كوبا، تمّ إجلاء نحو 40 ألف شخص من ديارهم في مقاطعة بينار ديل ريو التي ضربها الإعصار بقوة، بحسب ما أعلنت السلطات.

وفي مدينة بينار ديل ريو أظهرت لقطات فيديو التقطتها وكالة «فرانس برس» خطوط كهرباء وقد تقطّعت بفعل العاصفة وسقطت أرضاً، وأسطح منازل متناثرة في الشوارع التي غمرتها مياه الأمطار.

وفي مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قال أحد سكان المدينة وهو مسنّ يبلغ من العمر 70 عاماً: «إنه الخراب والدمار.. هذه ساعات مرعبة.. لم يبق شيء هنا».

وبحسب المركز الوطني الأميركي للأعاصير، فمن المتوقع أن يكتسب «إيان» مزيداً من القوة قبل أن يضرب الساحل الغربي لفلوريدا، وحينها سيكون مصنّفاً إعصاراً كبيراً و«خطراً للغاية».

من جهة أخرى، أجبر الإعصار «إيان» وكالة «ناسا» وشركة «سبيس إكس» على تحديد موعد إطلاق جديد لمهمة الوكالة «كرو-5» إلى محطة الفضاء الدولية. وسيتم الإطلاق، الذي كان مخططاً له في الأصل في الثالث من أكتوبر المقبل، الآن بعد يوم واحد على الأقل.

وستواصل فرق البعثة مراقبة آثار إعصار «إيان» على ساحل الفضاء، ومركز كينيدي للفضاء التابع لـ«ناسا» في فلوريدا، ويمكنها تعديل تاريخ الإطلاق مرة أخرى إذا لزم الأمر.

وقالت «ناسا» في بيان إن «سلامة الطاقم والفرق الأرضية والأجهزة في غاية الأهمية لـ(ناسا) و(سبيس إكس)».

ووصل «إيان» إلى اليابسة في كوبا صباح أول من أمس، مع رياح قصوى بلغت سرعتها 195 كيلومتراً في الساعة، وفقاً للمركز الوطني للأعاصير. وقال المركز: «من المتوقع أن يقترب (إيان) من الساحل الغربي لفلوريدا كإعصار كبير وخطير للغاية».

يتوقع أن يقترب «إيان» من الساحل الغربي لفلوريدا كإعصار كبير وخطير للغاية.