الإعصار «نانمادول» يواصل اجتياح أرخبيل اليابان

واصل الإعصار «نانمادول» اجتياح الأرخبيل الياباني باتجاه المحيط الهادئ، أمس، وقد ضعفت قوته وتحول إلى نظام ضغط منخفض، بعدما تسبب في سقوط أمطار غزيرة على جنوب غربي البلاد، أدت إلى انهيارات أرضية، ما أسفر عن مقتل شخصين وفقدان واحد، وإصابة أكثر من 100 آخرين.

وقالت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء إن الإعصار الذي تحرك بطول سواحل بحر اليابان، أمس الثلاثاء، قد عبر المنطقة الشمالية الشرقية لجزيرة «هانشو»، أكبر الجزر الرئيسة في البلاد. وحذرت هيئة الأرصاد اليابانية من هبوب رياح قوية، وحدوث مد وجزر مرتفع، وانهيارات أرضية محتملة في المناطق التي سقطت عليها الأمطار الغزيرة.

وكان الإعصار الـ14 هذا الموسم أحد أقوى العواصف التي شهدتها البلاد على الإطلاق عندما وصل إلى منطقة كيوشو الجنوبية الغربية، الأحد، ونجمت عنه رياح غير مسبوقة وأمطار غزيرة.

وفي محافظة ميازاكي، عثر على جثة رجل، بعدما دمّر انهيار طيني كوخه فوق سفوح أحد الجبال، وتم تأكيد وفاة رجل آخر بعد انتشال جثته من داخل سيارة غمرتها المياه في أرض زراعية.

وبحسب حكومات المحافظات وإدارة الكوارث، أعلن عن فقدان رجل في هيروشيما، وإصابة أكثر من 115 شخصاً.

وقالت شركة كيوشو للطاقة الكهربائية إن أكثر من 100 ألف منزل كانت لاتزال بلا كهرباء حتى الساعة 11 صباحاً بالتوقيت المحلي.

كما تم تأكيد حدوث انهيارات أرضية وسقوط جسر في المنطقة الجبلية بمحافظة ميازاكي، إضافة إلى تضرّر جزء من قلعة هيكوني، التي تُعد من الرموز الثقافية المهمة.

وتتوقع هيئة الأرصاد، اليوم، رياحاً تصل سرعتها إلى 108 كيلومترات في الساعة على شمال شرقي اليابان، وأمواجاً يصل ارتفاعها إلى سبعة أمتار في غرب اليابان، تغطي أوساكا.

ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار في غضون الساعات الـ24 المقبلة حتى ظهر اليوم الأربعاء، يصل ارتفاعها إلى 80 ملليمتراً في وسط وشرق اليابان، بما يشمل العاصمة طوكيو، و60 ملليمتراً شمال شرقي البلاد.