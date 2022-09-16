بيرلسكوني يشترك في «تيك توك» كسباً للناخبين وليس الفتيات

قال رئيس الوزراء الإيطالي السابق، سيلفيو بيرلسكوني، 85 عاماً، إنه شارك في موقع تيك توك كي يجذب أصوات الناخبين، ولا يسعى إلى التعرف الى الشابات الإيطاليات. وظهر بيرلسكوني، الذي عرف عنه إقامة حفلات ماجنة لعارضات الأزياء على موقع «تيك توك» للمرة الأولى هذا الشهر، في مسعى منه لجذب الناخبين الشباب قبيل الانتخابات الإيطالية.

وطلب بيرلسكوني، في تسجيل فيديو عرضه يوم الثلاثاء الماضي، من أتباعه على مواقع التواصل الاجتماعي، البالغ عددهم 530 الفاً، أن يبذلوا كل جهدهم في المدارس، وأضاف «والآن أتحول لمن بلغوا من العمر 18 عاماً. وما أطلبه منكم ليس أن تعرفوني الى صديقاتكم الفتيات، لا مطلقاً، وإنما أطلب منكم التصويت في انتخابات 25 سبتمبر، وأن تعطوا أصواتكم لي».

واستقال بيرلسكوني من منصب رئيس الحكومة في عام 2011 وسط افتضاح أمر الحفلات التي يقيمها لنجمات تلفزيون إضافة إلى راقصات لإمضاء أوقات جيدة معهن. ولم تنتهِ اجراءات محاكمته، بعد اتهامه بدفع رشى لضيوفه ليقدموا شهادات كاذبة للمحكمة، في ما يتعلق بالحفلات التي وصفها بيرلسكوني بـ«سهرات أنيقة»

وفي عام 2013 قررت المحكمة أن بيرلسكوني مذنب بدفع المال للراقصة كريما المحروق، المعروفة بـ«روبي سارقة القلوب» من أجل الرذيلة، ولكن تمت تبرئته على أساس أنه لم يكن يعرف أن عمرها 17 عاماً.

والآن بعد أن تم رفع حظر دخوله ميدان السياسة بصورة مؤقتة، إضافة إلى اتهامه بالتهرب الضريبي، يقوم بيرلسكوني بحملة من أجل الحصول على مقعد في البرلمان في تحالف انتخابي مع المرشحة الأوفر حظاً جيورجيا ميلوني.

وبدأ بيرلسكوني أول مشاركاته في موقع «تيك توك»، حيث نشر فيديو في الأول من سبتمبر، قال فيه: «مرحباً يا أولاد أنا هنا»، وتضمنت مشاركته التالية نكتة عن الرئيس الأميركي، جو بايدن، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ويتفاخر بيرلسكوني بأن أول فيديو نشره على «تيك توك» حقق 9.2 ملايين مشاهدة.