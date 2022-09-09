بوتين يظهر نائماً في اجتماعه مع عدد من المسؤولين الروس

ظهر شريط تسجيل فيديو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، (69 عاماً)، وهو نائم خلال اجتماع مع عدد من المسؤولين الروس، يتعلق بتطوير السياحة في روسيا. يأتي بعد ظهور مزاعم تفيد بأن بوتين أبلغ طبيبه بأنه يشعر بالتعب، خلال رحلته الطويلة إلى أقصى شرق روسيا، حيث حضر مناورات فوستوك الحربية الرئيسة. وأظهرت الصورة التي صدرت عن الاجتماع الحكومي أن بعض المسؤولين الآخرين كانوا يحاولون جهدهم من أجل إبقاء عيونهم مفتوحة، خلال الاستماع إلى الخطابات.

وبدا العديد من المسؤولين الروس المرافقين لبوتين في غفوة من النوم، خلال الاجتماع الذي عقد في جزيرة روسكي بالقرب من مدينة فلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي، بعد أن قطعوا مسافة شاسعة جداً، وعبروا سبع مناطق زمنية (كل منطقة زمنية تساوي 15 خط طول على الكرة الأرضية) لحضور هذا الاجتماع.

ومن الواضح أن هذه الرحلة الطويلة أثرت في الرئيس بوتين وفي المسؤولين الروس، وأتعبتهم إلى الدرجة التي جعلتهم منهكين جداً، وأجبروا على النوم على الرغم من وجودهم في اجتماع مع الرئيس بوتين. وإضافة إلى الرحلة الطويلة كان بوتين قد أبلغ طبيبه قبل الرحلة بأنه يشعر بالتعب بالنظر إلى كثير من الاجتماعات وانشغاله المتواصل في المؤتمرات الصحفية واللقاءات مع قادة الدول الأخرى في الفترة الأخيرة.

ليست هذه هي المرة الوحيدة التي يغفو فيها بوتين خلال بعض المناسبات المهمة، فقد غلب عليه النوم في حفل افتتاح أولمبياد بكين في الرابع من فبراير 2022. والتقطت الكاميرا بوتين وهو يأخذ قيلولة أثناء استعراض وفود الأمم، وبدا في شكل محرج عندما سار أمامه رياضيون من أوكرانيا إلى استاد بكين الوطني، المعروف أيضاً باسم عش الطائر.