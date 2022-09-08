تحديات تهدد بقاء ليز تراس في منصبها رئيسة للحكومة البريطانية

مع توليها رئاسة الحكومة البريطانية خلفاً لبوريس جونسون، بدأت التكهنات والتحليلات تخرج للعلن بشأن قدرة رئيسة الوزراء الجديدة على التعامل مع كم كبير من التحديات التي ورثتها من سلفها، لاسيما أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها بريطانيا منذ عقود، مع تجاوز معدل التضخم نسبة 10% وارتفاع حاد في فواتير الغاز والكهرباء. ورأت صحيفة الغارديان البريطانية أن هناك خطراً محدقاً قد تتعرض له تراس، ربما يجعل استمرارها في السلطة مهدداً إلى حد بعيد. وحذرت الصحيفة من مغبة أي محاولة، من قبل ساكنة 10 داونينغ ستريت الجديدة، لإنكار الواقع المتأزم الذي تعيشه المملكة المتحدة على الصعيد الاقتصادي.

وأشارت الصحيفة في مقال افتتاحي إلى أن السبب في فوز تراس، البالغة من العمر 47 عاماً، برئاسة الوزراء هو السبب نفسه الذي قد لا يبقيها لفترة طويلة في سدة الحكم، وهو أن ثالث رئيسة وزراء بريطانية لم تكن الأزمة الاقتصادية في لب حديثها وتصريحاتها عندما شاركت في مناظرات مع منافسها وزير الخزانة السابق، ريشي سوناك خلال تنافسهما على هذا المنصب، في وقت تعاني فيه البلاد ارتفاعاً كبيراً في كلفة المعيشة ومعدلات التضخم. وأشارت الصحيفة إلى أن إنكار تراس وجود أزمة، وحديثها عن أن هناك الكثير من المبالغة في التحذيرات من انهيار اقتصادي وأزمات طاقة محتملة سوف يكون «أحد أسباب فشلها المستقبلي».

وتعهدت تراس، التي تقدم نفسها على أنها من المدافعين عن الأسواق الحرة، بخفض الضرائب لتحفيز النمو، رغم التحذيرات من أن زيادة الإقراض قد تفاقم التضخم. واقترحت خططاً لتثبيت قيمة فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي السنوية للأسر البريطانية العادية عند المستوى الحالي البالغ أقل من 1971 جنيهاً إسترلينياً (2300 دولار) سنوياً. وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء، أنه بموجب وثائق اطلعت عليها، قد تصل كلفة الخطة إلى نحو 130 مليار جنيه إسترليني على مدى 18 شهراً.

ورجحت الغارديان أيضاً أن وجود رئيسة الوزراء الجديدة على رأس حزب المحافظين الذي يواجه اتهامات بأن سياساته هي التي أدت إلى تدهور الخدمات العامة والفشل في تحقيق أجندته الاقتصادية ومشروعه السياسي في البلاد، قد يكون من أهم العوامل التي قد تؤثر في مستقبلها. ورأت الصحيفة أن المهمة سوف تكون أصعب من أي وقت مضى أمام تراس التي تنتظرها المشكلات المتعلقة بانخفاض الأجور وتراجع الإنتاجية نفسها، لكن في ظل معطيات جديدة تتضمن ارتفاعات حادة في معدلات التضخم ومعدل فائدة مرتفع أيضاً.

وأضافت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية بعداً آخر لتزيد من قتامة الصورة وتؤكد صعوبة مهمة تراس، فوصفت التحديات التي تواجهها بأنها «قائمة من الكوابيس». وذكرت الشبكة أن رئيسة الحكومة البريطانية الجديدة ورثت من جونسون كماً كبيراً من المشكلات والتحديات، ما سيجعلها تفكر لماذا سعت إلى تولي هذا المنصب من الأساس. وقالت الشبكة : «من أسوأ أزمة تتعلق بكلفة المعيشة على مدار جيل كامل إلى الخدمات العامة التي لا تعمل ببساطة، سيتعين على تراس أن تسد فراغات باقتصاد يعاني تباطؤاً والوفاء بوعد بعدم فرض ضرائب جديدة».

وأضافت الشبكة أن رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ستجابه هذا التحدي بينما تقود حزب المحافظين «المنقسم بشدة والبعيد تماماً عن ضمان تأمين الدعم لرؤيتها بشأن البلد». وترى مجلة «التايم» الأميركية أن تراس أمامها العديد من الأزمات المتبقية من عهد جونسون، واعتبرت أن أصعبها وأكثرها إلحاحاً هي أزمة ارتفاع كلفة المعيشة في البلاد، مشيرة إلى أن البريطانيين يواجهون شتاء «قد ترتفع فيه فواتير الطاقة المنزلية بنسبة 80%». وأضافت أن التضخم سجل في يوليو أعلى مستوى له في 40 عاماً ووصل إلى 10.1%.

وبالإضافة إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة المتحدة، سيتعين على تراس كذلك التعامل مع الأزمات السياسية التي تلوح في الأفق، وذكرت المجلة أنه «ليس فقط في أيرلندا الشمالية. في أسكتلندا، سينتظر الحزب القومي الأسكتلندي جلسة استماع الشهر المقبل في المحكمة العليا بالمملكة المتحدة بشأن ما إذا كان بإمكان الحكومة الأسكتلندية المفوضة إجراء استفتاء على الاستقلال دون موافقة وستمنستر».

وأشارت المجلة إلى أن نتائج هذا الاستفتاء قد تجدد التركيز على مصير الاتحاد البريطاني وقدرة تراس على الحفاظ عليه، حيث ازداد التأييد لاستقلال أسكتلندا في السنوات التي أعقبت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومن جهتها، استشهدت صحيفة إندبندنت البريطانية بما أعلنته روسيا الأسبوع الجاري عن أنها لا تستبعد احتمال أن تزداد العلاقات المتوترة بينها وبين بريطانيا سوءاً في عهد رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس، لاسيما على خلفية الحرب الدائرة في أوكرانيا وموقفها المناهض لموسكو والداعم لكييف. واقتبست الصحيفة ما قاله المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عندما سئل عما إذا كانت موسكو تتوقع أي تحول في العلاقات مع بريطانيا، حيث اتهم تراس باستخدام خطاب كراهية تجاه بلاده، وبالتهديد باتخاذ المزيد من الخطوات ضد موسكو، «لذلك، لا أعتقد أنه يمكننا أن نأمل في أي شيء إيجابي». ويشكك الكثير من المراقبين في قدرة تراس، التي وجدت نفسها فجأة في قلب عاصفة من التحديات، على إيجاد حلول سريعة أو سحرية لهذه المشكلات في ظل تشابكها وارتباطها بأزمات عالمية تؤثر في معظم دول العالم.

تعهدت تراس، التي تقدم نفسها على أنها من المدافعين عن الأسواق الحرة، بخفض الضرائب لتحفيز النمو، رغم التحذيرات من أن زيادة الإقراض قد تفاقم التضخم. واقترحت خططاً لتثبيت قيمة فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي السنوية للأسر البريطانية العادية عند المستوى الحالي البالغ أقل من 1971 جنيها إسترلينياً (2300 دولار) سنوياً.

ترى مجلة التايم الأميركية أن تراس أمامها العديد من الأزمات المتبقية من عهد جونسون، واعتبرت أن أصعبها وأكثرها إلحاحاً هي أزمة ارتفاع كلفة المعيشة في البلاد، مشيرة إلى أن البريطانيين يواجهون شتاء «قد ترتفع فيه فواتير الطاقة المنزلية بنسبة 80%». وأضافت أن التضخم سجل في يوليو أعلى مستوى له في 40 عاماً ووصل إلى 10.1%.