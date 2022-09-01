بايدن والولايات المتحدة قلبا صفحة الانسحاب من أفغانستان

واجه الرئيس الأميركي جو بايدن انتقادات حادة بسبب الفشل الذريع لانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان قبل عام، لكنه طوى إلى حد كبير هذه الصفحة وإن كان هذا البلد الذي دمرته عقود من الحروب لايزال يواجه تحديات هائلة. ولطالما انتقد بايدن الحرب في أفغانستان لأنه اعتبر أن الولايات المتحدة لن تكسب منها شيئاً. وبينما سقطت كابول وانهارت الحكومة الأفغانية في أغسطس العام الماضي على الرغم من استثمار 2000 مليار دولار في هذا البلد، رفض الرئيس الديمقراطي التراجع. وبعد مرور عام، تثبت الوقائع كما ينظر إليها من الولايات المتحدة، أنه محق على الأقل سياسياً.

لم تعد أفغانستان أولوية للإدارة الأميركية الحالية وسياستها الخارجية التي شهدت تحولاً جراء الحرب الروسية ضد أوكرانيا في فبراير الماضي. وكشف استطلاع للرأي أجراه معهد «غالوب» أن 50% من الأميركيين يعتقدون أن الحرب في أفغانستان كانت خطأ، في مقابل شبه إجماع ساد بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001 وبرر غزو البلاد وسقوط «طالبان» الذي أعقب ذلك.

ويقول آدم وينستين من مركز الأبحاث «معهد كوينسي»، إنه «من السهل انتقاد قرار الانسحاب من دون تقديم بدائل قابلة للتطبيق بحسن نية». ويضيف «على الرغم من الإمكانية المتوافرة لغالبية الأميركيين بإسماع أصواتهم، فهذه ليست ذكرى تهمهم». ويتابع «إنهم قلقون بشأن التضخم وديون الطلاب والانقسامات في البلاد، ولا يفكرون بالتأكيد في ذكرى الانسحاب بينما كانت الحرب بالنسبة لكثيرين منهم بعيدة».

وسببت صور الانسحاب الأميركي الفوضوي في مطار كابول صدمة وكان يفترض أن تتسبب بتراجع حاد في شعبية الرئيس بايدن الذي انتخب بناء على برنامج يقوم على التجديد وفرض الزعامة الأميركية بعد سنوات حكم سلفه دونالد ترامب المضطربة.

والحرب في أفغانستان التي امتدت خلال ولايات أربعة رؤساء متعاقبين، ليست بالطبع السبب الوحيد. كان هناك أيضاً جائحة «كوفيد-19» التي تضاعفت شدتها في ذلك الوقت. وبعد مرور عام، ارتفعت شعبية الرئيس الديمقراطي ببطء خصوصاً بفضل سلسلة من الإنجازات التشريعية. وأثبت بايدن أن الولايات المتحدة قادرة على مواصلة الحرب على الإرهاب من دون وجود قوات على الأرض، كما حدث عندما أمر بضربة بطائرة بدون طيار قتلت زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في 31 يوليو الماضي في كابول.

لكن عودة «طالبان» إلى السلطة تشكل هزيمة قاسية للذين حاربوا من أجل أفغانستان أخرى، خصوصاً احترام حقوق النساء والفتيات اللاتي تم منعهن مجدداً من دخول المدرسة. وتقول تيريزا كاسال التي تترأس منظمة «لائحة مينا» (ميناز ليست) إنه كان على الولايات المتحدة أن تطلب ضمانات قبل مغادرة البلاد. وتضيف لوكالة «فرانس برس»: «في غياب هذه الضمانات يمكن القول بشكل قاطع إن الانسحاب كان كارثة بل ويمكنني القول إنه خيانة».

وشددت مرة أخرى على أن «أفغانستان أصبحت أسوأ مكان في العالم بالنسبة للنساء بينما قبل عام واحد فقط، كان هناك 27% من النساء ممثلات في البرلمان»، مُدينة إدارة ترامب السابقة التي فاوضت «طالبان» وإدارة بايدن على قرار انسحاب الولايات المتحدة.

أما المعارضة الجمهورية فهي تنتقد الرئيس بايدن الذي «أضعف» بحسب النائب الجمهوري مايك والتز، الولايات المتحدة و«الأمن القومي وصورة الولايات المتحدة في العالم». وقد وعدت بعقد جلسات استماع في هذا الشأن في «الكونغرس» إذا فاز الجمهوريون في انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر المقبل.