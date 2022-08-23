عضو في «الكونغرس»: نعمل على حظر الأسلحة الهجومية في أميركا

تعيش الساحة السياسية في الولايات المتحدة حالة من التوتر غير المسبوق، ويرى عضو الكونغرس منذ 1992، جيري نادلر، أن هناك الكثير الذي يجب فعله. وفي حوار مع «نيويورك تايمز»، ناقش النائب الديمقراطي أهم القضايا التي تشغل المواطن الأميركي حالياً، وفيما يلي مقتطفات منه:

■ من الواضح أن التضخم يضرب بشدة في جميع أنحاء البلاد، ولكن على وجه الخصوص في نيويورك، حيث تكلفة المعيشة مرتفعة للغاية، خصوصاً في مجال الإسكان. ماذا ستفعل لتخفيف هذا العبء عن ناخبيك؟

■■ حسناً، أولاً وقبل كل شيء، التضخم ليس مشكلة نيويورك فقط، كما أنه ليس مشكلة أميركية، بل إنها مشكلة عالمية. ربما سببها إلى حد كبير الاضطرابات الناجمة عن الوباء، والمشكلات الناتجة عن سلاسل التوريد.

وأفضل شيء يمكننا القيام به على المستوى الوطني هو رفع الضرائب بشكل كبير. وزيادة الضرائب على الأثرياء، من شأنها أن تحقق بعض التوازن، ما سيكون له تأثير على التضخم. ومن الواضح أن الإسكان في نيويورك يمثل أزمة كبيرة، وعلينا بناء المزيد من المساكن، وهذا لا شك فيه.

■ في رأيك.. ما الذي يجب على الديمقراطيين فعله لتأمين حقوق التصويت وحماية الديمقراطية؟

■■ حسناً، كما تعلم، كنت أقود المعركة بشأن ذلك، وإذا تم تفعيل المادة (5) بموجب قانون حقوق التصويت، سيؤدي ذلك إلى إلغاء الكثير مما فعلته المحكمة العليا لتضييق البند الثاني من المادة.

ولهذا السبب أشيد بإقرار القانون الذي تم طرحه في اللجنة القضائية، ولكن على أرض الواقع، لا يمكننا تمريره في مجلس الشيوخ. ومرة أخرى، نحتاج إلى عضوين ديمقراطيين آخرين في مجلس الشيوخ.

■ ما الإجراءات الإضافية التي يمكن أن يتخذها «الكونغرس» بشأن عنف السلاح في هذه المرحلة؟

■■ حسناً، لقد عملت تعديلات اللجنة القضائية والجهود في مجلس النواب على تعزيز سلامة أطفالنا، والتعديلات عبارة عن دمج لسبعة مشاريع قوانين، مع إقرارها، ونحن بصدد العمل على حظر الأسلحة الهجومية. لقد تم إقرار ذلك في اللجنة الخاصة، ويجب أن نناقش التعديلات في المجلس، قريباً.

■ ماذا عن حقوق الإجهاض؟ أي شيء آخر يمكن القيام به؟

■■ هناك عدد من الأشياء التي يمكن القيام بها. ومرة أخرى، يمكننا أن نُمرر مشروع قانون لتقنين حقوق الإجهاض. لقد قدمت النسخة الأصلية من «قانون حرية الاختيار»، منذ 10 أو 12 عاماً، لأن النواب لم يكونوا يثقون بالمحكمة العليا.

مشروع القانون يهدف لضمان حق المرور الحر للراغبات في إنهاء حملهن، من ولاية إلى ولاية. ولكن، بصراحة، أعتقد أن الدستور ينص على ذلك في أي مكان، ونحن بصدد دراسة مشروع قانون بشأن ذلك.

■ ما الذي يجب أن يفعله «الكونغرس» لمواجهة التهديد المتزايد للإرهاب المحلي؟ لقد شهدنا بعض الحوادث المروعة خلال الأشهر القليلة الماضية.

■■ ركزت جلسات الاستماع في اللجنة القضائية، العام الماضي، على تهديدات الإرهاب المحلي، وأظهرت أن 95% من الإرهاب المحلي يأتي من جماعات يمينية وعنصرية، وليس من «أنتيفا» (جماعة يسارية متطرفة) أو أي هراء آخر من هذا القبيل. لقد عقدنا تلك الجلسات، وأصدرنا مشروع قانون الإرهاب المحلي.

■ تم انتخابك، للمرة الأولى، لعضوية «الكونغرس» قبل 30 عاماً، وأنت تترأس اللجنة القضائية، الآن كيف يمكنك استخدام أقدميتك لمساعدة السكان في ولايتك المقبلة.

■■ حسناً، سأستخدم الأقدمية للمضي قدماً تماماً كما قلت. وأود أن أقول إن الأقدمية تمنحك النفوذ، وقد مكنتني من جلب المزيد من مشروعات النقل ومشروعات البنية التحتية الأخرى إلى منطقة نيويورك.

زيادة الضرائب على الأثرياء من شأنها أن تحقق بعض التوازن، ما سيكون له تأثير على التضخم.