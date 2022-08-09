«كشخة بالإيجار».. خدمات جديدة عبر مواقع التواصل في الكويت

يبدو أن الأناقة ومسايرة الكشخة بإكسسوارات باهظة الثمن، وساعات من ماركات معروفة، لم تعد مرهونة بمستوى الثراء، بل أصبح بالامكان استئجار هذه المستلزمات العصرية لأوقات محددة وارتدائها في المناسبات المختلفة. وكان من اللافت خلال الآونة الأخيرة ظهور إعلانات عبر مواقع التواصل عن عرض إكسسوارات من الساعات والحقائب الثمينة وغيرها للتأجير لمن يرغب في ذلك، خصوصاً في أيام المناسبات العامة كالأعياد التي تكثر خلالها «الزيارات» والاحتفالات، أو لاستئجارها في المناسبات الخاصة.

وبدأت حسابات قليلة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيقات، بطرح الفكرة من سنوات قليلة ماضية، إلا أن انتشارها زاد أخيراً، وارتفع عدد الحسابات التي تقدم هذه الخدمات. وتتلخص الخدمة، في أن صاحب الحساب، أو المجموعة التي تملكه، يوفرون للشباب ساعات ثمينة، سواء للنساء أو الرجال، أو حقيبة يد نسائية باهظة الثمن، سواء من مقتنياتهم أو عبر العمل كوسطاء بين من يمتلكون الساعات والحقائب الثمينة التي لا يستعملونها والمستأجر، وذلك مقابل رسوم إيجار، لمدة يوم أو أكثر، مع دفع رسوم تأمين كذلك. وكان لافتاً ان معظم البضاعة المعروضة للايجار، كانت خاصة بالنساء، من ساعات وحقائب.

ورغم أن الإقبال على هذه الخدمات لم يكن كبيراً في السابق، فان الخدمة بدأت تزدهر شيئاً فشيئاً، خصوصاً مع توفير قطع استهلاكية ثمينة ووفق أحدث صيحات الموضة، التي قد لا تكون في متناول يد الجميع لشرائها. وتعليقاً على هذه الظاهرة، يرى بعض الشباب والفتيات أنهم يلجأون إلى استئجار بعض الكماليات لزوم الأناقة و«الكشخة» في المناسبات الاجتماعية والزيارات، وذلك توفيراً للنفقات، لافتين إلى أن التأجير أصبح نهجاً وسلوكاً ليس في السيارات الفارهة، بل شمل حالياً الكثير من مناحي الحياة والمستلزمات التي تنتمي إلى عالم الماركات.