4 قتلى في أكبر حريق غابات يجتاح كاليفورنيا

قتل أربعة أشخاص على الأقل في حريق غابات اجتاح ولاية كاليفورنيا، كما أعلنت السلطات، أول من أمس، محذرة من أن حصيلة ضحايا أسوأ حريق تشهده الولاية العام الجاري قد ترتفع أكثر. وجلبت الأمطار والطقس البارد بعض الراحة لمئات الإطفائيين الذين يقاتلون لحماية بلدة يريكا التي يبلغ عدد سكانها 8000 شخص، لكن الكلفة البشرية للحريق ظلت تتزايد. وقالت الناطقة باسم إدارة شرطة مقاطعة سيسكييو، كورتني كرايد، لوكالة «فرانس برس»: «هناك أربع وفيات مؤكدة وقد يرتفع هذا العدد». وعثر على اثنين من القتلى في سيارة الأحد، ويبدو أنهما احترقا أثناء محاولتهما الفرار. ولم ترد تفاصيل عن القتيلين. وطلب من 3000 شخص على الأقل إخلاء منازلهم في بلدة كلاماث ريفر ومحيطها فيما دمّرت 100 منشأة. وأضافت كرايدر: «هدفنا اليوم هو التواصل بشكل فاعل مع السكان ونطلب منهم الانصياع لأوامر الإخلاء. أولويتنا هي حماية الأرواح والممتلكات». وأشارت إدارة مكافحة الحرائق في الولاية (كالفاير) إلى أن تحسن الأحوال الجوية خلال الليل أسهم في الحد من انتشار حريق «ماكيني» لكن الغطاء النباتي مازال جافاً وعُرضة للصواعق.

طُلب من 3000 شخص على الأقل إخلاء منازلهم في بلدة كلاماث ريفر ومحيطها. أحداث وصور