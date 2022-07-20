بوتين وأردوغان يُجريان مباحثات في إيران بشأن سورية

المصدر: طهران - د.ب.أ

وصل الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان إلى طهران، أمس، لإجراء محادثات مع نظيرهما الإيراني إبراهيم رئيسي.

والهدف الرئيس من القمة التي عقدت أمس بالعاصمة الإيرانية، هو بحث الوضع في سورية.

وكانت الدول الثلاث قد أجرت محادثات في الماضي، حيث تدعم روسيا وإيران حكومة الرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية التي تدور رحاها منذ زمن طويل، بينما تحتفظ تركيا بصلات مع قوى المعارضة في سورية.

وأخذت الدول الثلاث على عاتقها منذ عام رعاية اجتماعات بموجب صيغة «أستانا» بهدف التوصل إلى تسوية لإنهاء الحرب. وأعلنت أنقرة، أخيراً، عن عملية عسكرية جديدة في شمال سورية، بينما حذرت روسيا وإيران تركيا من مغبة إطلاق هذه العملية العسكرية.

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