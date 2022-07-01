شبهوا القمة بحفل زفاف.. ماكرون والد العروس.. وترودو العريس

المصدر: ترجمة: ع.خ عن «الديلي ميل»

تعرّض زعماء مجموعة السبع لانتقادات لاذعة وعبارات تهكم من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب «جلوسهم لالتقاط الصور» دون أربطة عنق، وكأنهم يشاركون في حفل نهاية العزوبية. وتعرض أقوى سبعة زعماء في العالم لانتقادات شديدة على الإنترنت، بسبب نهجهم الذي يبدو غير لائق في القمة، و«التصرفات الصبيانية» لبعضهم، حيث اتهمهم مستخدمو مواقع التواصل بمحاولة الظهور بمظهر «عصري لائق».

وانتشرت صور السياسيين أثناء التقاط الصور في قلعة إلماو في بافاريا بألمانيا، على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشار الكثيرون إلى مدى «الاسترخاء» الذي بدوا عليه. وكتب أحد النقاد على الإنترنت: «يبدو زعماء قمة السبع مثل الآباء والأعمام في نهاية حفل زفاف، بينما تخبرهم زوجاتهم بأن سيارة الأجرة الخاصة بهم تنتظرهم في الخارج».

وربما نال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون النصيب الأكبر من هذه السخريات، حيث علق عليه أحدهم: «بالطبع، سروال جونسون ينزلق»، بينما علق ثالث بأن جونسون بدا كأنه قضى «ليلة بالخارج».

وشكك آخرون في مدى إدراك الزعماء خطورة الموقف، متهمين قادة الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وكندا واليابان، بالجلوس فقط للحصول على «فرص التقاط صور لا نهاية لها».

وقال أحد المنتقدين إن القمة عبارة عن حفل زفاف، وإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدا كأنه «والد العروس، يبتسم بأدب ولكن يبدو كأنه لا يحب الوجود هناك». وبدا «العم بوريس» كما لو أنه ثمِل، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو كأنه يحتفل مع أصدقائه بنهاية عزوبيته وإقدامه على الزواج.

ربما كان هذا الاجتماع هو الأهم من بين القمم السابقة، إلا أن جونسون وترودو لم يسعهما سوى المباهاة بحجم طائرتيهما الرئاسيتين.

وأشار جونسون ساخراً إلى أنه شاهد ما يسمونه بـ«كندا فورس وان» على مدرج المطار، قبل أن يسخر ترودو في المقابل من زعيم حزب المحافظين بإصراره على أن الطائرة الإيرباص الخاصة بجونسون أكبر من طائرته. ورداً على ذلك، قال جونسون إن طائرته «متواضعة للغاية». ويبلغ طول طائرة رئيس الوزراء البريطاني 146 قدماً، وهي أصغر حجماً من طائرة ترودو، التي يبلغ طولها 153 قدماً.

شكك البعض في مدى إدراك الزعماء خطورة الموقف، متهمين قادة الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وكندا واليابان، بالجلوس فقط للحصول على «فرص التقاط صور لا نهاية لها».

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