بايدن وزوجته يحلان خلافاتهما العائلية عن طريق الرسائل النصية

المصدر: ترجمة: ع.خ عن «الغارديان»

عندما لا يتفق الرئيس الأميركي، جو بايدن وزوجته السيدة الأولى، جيل بايدن على أمور عائلية معينة، فإنهما لا يعبران عن ذلك شفاهة، لكنهما يلجآن بدلاً من ذلك، كما تقول جيل، للرسائل النصية لحل خلافاتهما كي لا يسمعهما الآخرون. وأخبرت السيدة الأولى مجلة «هاربر بازار» في مقابلة أن طلاقها من زوجها الأول علمها أن تكون مستقلة وأنها علمت هذا الدرس لابنتها وحفيداتها. وتقول إن حفيدتها المراهقة قد تشاركها السكن قريباً لبعض الوقت في البيت الأبيض.

عندما كان جو بايدن نائب رئيس، قرر الزوجان أيضاً تسوية الخلافات عن طريق الرسائل النصية لتجنب الجدال في وجود عملاء الخدمة السرية الخاصة بهم، وأطلقوا على هذا الأسلوب في التراضي اسم «فيكستنغ» وهو الجمع بين تيكستنغ أي الرسالة النصية والفيسكنغ أي ضبط الأمور.

في أحد المرات بعد أن راسلته في سورة غضب، قال لها بايدن مازحاً «أنت تدركين أن هذا سوف يسجل في السجلات، سيكون هناك سجل لذلك». وتقول إنه في حقيقة الأمر فإن الاتصالات الرئاسية تظل محفوظة في السجل التاريخي. وأخبرت محاورها، «لن أخبرك بماذا نعتّه في ذلك الوقت».

تظهر السيدة الأولى على غلاف عدد يونيو ويوليو، والمتوافر في أكشاك بيع الصحف في السابع من يونيو. وتقول المجلة إنها المرة الأولى في تاريخ المجلة الممتد 155 عاماً التي تُظهر فيها سيدة أولى أميركية بشكل بارز.

كانت جيل بايدن تبلغ من العمر 18 عاماً عندما اقترنت بزوجها الأول. ولكن بحلول منتصف العشرينات من عمرها، أصبحت مطلّقة وتعيش بمفردها لأول مرة في حياتها. وجه لها هذا الانفصال ضربة عاطفية قوية لأنها كانت تعبر عن إعجابها بزواج والديها واعتقدت أنها ستحظى بزواج طويل الأمد مثل زواجهما. وأنهت دراستها الجامعية وأصبحت معلمة.

وقالت للمجلة «كنت أعلم أنني لن أضع نفسي أبداً في هذا الموقف مرة أخرى (أي الزواج)، لكنني لم أشعر أن لدي الموارد المالية اللازمة لأكون بمفردي، وأنه كان عليّ الحصول على المال من خلال تسوية الطلاق». وقالت «ظللت أصر على ابنتي أشلي وحفيداتي بأن يكنّ مستقلات وأن يكنّ قادرات على الوقوف على أقدامهن».

التقت جيل بايدن بالسيناتور آنذاك جو بايدن في عام 1975، وتزوجا بعد ذلك بعامين. واصلت التدريس طوال فترة صعوده في السياسة الوطنية، لتصبح في النهاية السيدة الأولى التي تشغل وظيفة مدفوعة الأجر خارج البيت الأبيض. ويبدو أن جدول التدريس مرتين في الأسبوع في كلية مجتمع فيرجينيا الشمالية يتناسب مع مسؤولياتها كسيدة أولى. وتقول إن حفيدتها نعومي مخطوبة للزواج وتخطط لتنظيم زفافها في البيت الأبيض في نوفمبر.

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