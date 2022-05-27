السيدة الأسترالية الأولى الجديدة ابنة لزوجين معلمين

المصدر: ترجمة ع.خ عن «الديلي ميل»

السيدة الأسترالية الأولى، جودي هايدون، 43 عاماً، ابنة لزوجين معلمين، نشأت في ساحل نيو ساوث ويلز. هي صديقة وليست زوجة لرئيس الوزراء الجديد، أنتوني ألبانيز، ويعتبر الاثنان ثاني زوجين خارج مؤسسة الزواج يتسلمان مفاتيح المسكن الرئاسي الأسترالي، كريبيلي هاوس، بعد رئيسة الوزراء السابقة، جوليا جيلارد وشريكها تيم ماتيسون في عام 2013.

وفي حين أنه من النادر أن يتم انتخاب رئيس وزراء غير متزوج في أستراليا، إلا أن هناك حالة مشابهة في الجوار وهي رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن والتي أجلت حفل زفافها من خطيبها كلارك جيفورد في وقت سابق من هذا العام بعد تفشي وباء «أوميكرون».

وكان ألبانيز متزوجاً من قبل من نائبة رئيس وزراء نيو ساوث ويلز، كارمل تيبوت لمدة 19 عاماً وأنجب منها ابنه ناثان البالغ من العمر 21 عاماً - والذي ظهر على خشبة المسرح مع والده والسيدة هايدون. وفي حين أن هايدون لم تلعب دوراً بارزاً في طليعة حملة ألبانيز الانتخابية، فقد ظهرت إلى جانبه بانتظام خلال تلك الأحداث على مدار الأسابيع الأخيرة.

تقول هايدون إنها أحبت ألبانيز أكثر عندما تعرض لحادث سير في يناير 2021. فقد صدمت سيارته التويوتا سيارة رينج روفر وتم نقله إلى المستشفي لإجراء الأشعة السينية لكنه نجا من إصابة خطيرة. وتتذكر هايدون وصولها إلى مكان الحادث في ماريكفيل بعد مكالمة هاتفية ورؤية سيارة صديقها المحطمة.

تقول «رأيت ركام السيارة قبل أن أراه وظننت أنه لا يستطيع النجاة من هذا» وتسترسل «كان الأمر مخيفاً للغاية، وفي تلك اللحظة، تدرك تماماً مدى حبك لهذا الشخص والخوف من فقدانه». وتضيف «عندما قفزت في سيارة الإسعاف ورأيت أنتوني، عرفت بعد ذلك عمق مشاعري تجاه شريكي».

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