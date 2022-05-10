زيلينسكي: أوكرانيا لن تدع روسيا «تستأثر بالانتصار» على النازية

المصدر: كييف ■ أ.ف.ب

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده لن تدع روسيا «تستأثر بالانتصار على النازية» في عام 1945، في وقت تنظم روسيا عرضاً عسكرياً ضخماً، احتفالاً بذكرى الانتصار في الحرب العالمية الثانية.

وقال زيلينسكي في رسالة فيديو، يظهر فيها ماشياً في الجادة المركزية في العاصمة كييف «نحن نعتز بأسلافنا الذين هزموا النازية مع شعوب أخرى في إطار التحالف ضد هتلر»، مضيفاً «انتصرنا آنذاك، وسننتصر الآن»، في إشارة إلى الهجوم الذي تشنه روسيا على أوكرانيا منذ 24 فبراير. وتابع «عدونا كان يحلم بأن يرانا نعدل عن الاحتفال بالتاسع من مايو، وبالانتصار على النازيين لإعطاء فرصة لتعبير (اجتثاث النازية)».

و«اجتثاث النازية» هي الحجة الرئيسة التي ذكرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتبرير غزو أوكرانيا.

ونظّمت موسكو، أمس، عرضاً عسكرياً ضخماً في الساحة الحمراء، في ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية التي تحتفل بها روسيا في التاسع من مايو.

وقال زيلينسكي «كافح ملايين الأوكرانيين النازية.. طردوا النازيين من لوغانسك، طردوا النازيين من دونيتسك، حرروا خيرسون وميليتوبول وبيرديانسك من المحتلين، طردوا النازيين من يالطا وسيمفيروبول وكيرتش، ومن كامل القرم، حرروا ماريوبول من النازيين»، معدداً مدن شرق وجنوب أوكرانيا التي تحتلها القوات الروسية حالياً، ومدن شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014.

وتابع «هم طردوا النازيين من كامل أنحاء أوكرانيا، لكن المدن التي ذكرتها اليوم تلهمنا بصورة خاصة، تمنحنا إيماناً بأننا سنطرد المحتلين من أرضنا».

وأكد أن «في يوم الانتصار على النازيين، نحن نقاتل من أجل انتصار آخر، الطريق إلى هذا الانتصار طويل، لكن لا يساورنا أدنى شكّ في انتصارنا»، مضيفاً «انتصرنا آنذاك، وسننتصر الآن».

وختم «قريباً جداً ستحتفل أوكرانيا بيومي نصر».

• «اجتثاث النازية» هي الحجة الرئيسة التي ذكرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتبرير غزو أوكرانيا.

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