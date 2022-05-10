مارك إسبر: «أمور خطيرة» كان ترامب يعتزم القيام بها ضد فنزويلا وإيران

المصدر: عن «يورو نيوز»

كشف وزير الدفاع الأميركي السابق، مارك إسبر، أنه أسهم في منع وقوع سلسلة من «الأمور الخطرة التي كان من الممكن أن تُدخل البلاد في نفقٍ مظلم»، خلال المدة التي تولى فيها الرئيس السابق دونالد ترامب مقاليد الحكم. وأوضح إسبر لشبكة «سي بي إس»، خلال مقابلة بُثت أول من أمس، أن من تلك الأمور التي اقترحها ترامب «تنفيذ عمل عسكري ضد فنزويلا»، و«ضرب إيران»، وفي مرحلة ما، كان ثمة اقتراح بمحاصرة كوبا، على حد قول إسبر.

وخلال المقابلة التي أجرتها معه نورا أودونيل في برنامج «60 دقيقة»، أشار إسبر إلى أن أوكرانيا كانت «مصدراً مبكراً للتوتر» بينه وبين الرئيس ترامب حينذاك.

وقال إن ترامب طلب في صيف عام 2019 من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مكالمة هاتفية «معروفاً» مقابل تقديم المساعدة لكييف.

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