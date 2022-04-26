نخلة تهشّم سيارة في السعودية.. والتأمين يحمّل صاحبها الخطأ بالكامل

المصدر: «عكاظ»

كشف المواطن سعود السعيد لـ«عكاظ» تفاصيل نجاته من حادثة النخلة التي هشمت سيارته، وكيف حمّله موظف «نجم» الخطأ بنسبة 100٪، قبل أن يتدخل مدير مرور الرياض، اللواء سليمان الجميعي، لوضع الأمور في نصابها الصحيح.

وقال السعيد: «كنت أقود سيارتي يوم الخميس الماضي على الطريق الدائري بالرياض، وما هي إلا لحظات حتى هبت رياح قوية تحمل معها حبات الغبار، وكانت الأشجار في الجزيرة الوسطية تتمايل من شدة الرياح، وفجأة ارتطم بمركبتي جسم غريب تسبب في اهتزازها بشكل عنيف ومنعها من الحركة، فيما تطايرت نحو مركبتي ألواح من الصاج ارتطمت بالمركبة».

وأضاف: «فضلت البقاء في سيارتي وعدم النزول وسط تلك الرياح القوية وتطاير الأجسام الصلبة من حولي، وبعد دقائق هدأ الجو وعند نزولي من المركبة كانت المفاجأة وجود نخلة عملاقة على مركبتي ألحقت بها أضراراً جسيمة».

وتابع: «حضر المرور و(نجم) إلى الموقع وباشر الأخير الحادثة لوجود تأمين لديّ، لكن توالت المفاجآت بعدما حمّلني محقق (نجم) نسبة الخطأ 100٪، وحاولت الاعتراض على ذلك القرار، غير أن الموظف طلب مني مراجعة المرور إذا كان لدي اعتراض».

وذكر المواطن السعيد أن الحادثة كانت يوم الخميس، وبالتالي أول دوام سيكون يوم الأحد، لذا قام بكتابة تغريدة عبر «تويتر» جاء فيها: «بعد أن تجاوزت حادثة النخلة الحمد لله بخير، قدّر الله ولطف، ‏أشكر كل من سأل عني، بفيض مشاعركم تجاوزت هذا الحادث، ‏أشكر مرور الرياض على حسن تعاونه، و‏سؤالي إلى «نجم»، لماذا تم تحميلي الخطأ بنسبة 100٪؟». وأوضح السعيد أن تغريدته وجدت تفاعلاً كبيراً، وتلقى على إثرها اتصالاً من مدير عام المرور، اللواء الدكتور سليمان الجميعي، الذي استمع منه لوصف الحادثة وأبدى تعاطفاً كبيراً معه، وبعد دقائق تلقى السعيد اتصالاً من «نجم»، وتم تشكيل لجنة لدراسة الحادثة أسفرت عن تحديد نسبة تحمّله الخطأ بـ«صفر».

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