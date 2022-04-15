لوبان تصف ماكرون بأنه أكثر رؤساء فرنسا «استبداداً»

المصدر: باريس ■ رويترز

رفضت مرشحة الرئاسة الفرنسية اليمينية المتطرفة مارين لوبان، أمس، انتقاداً من منافسها إيمانويل ماكرون، الذي قال فيه إنها لم تتخلَّ عن آرائها «الاستبدادية» والمتطرفة، وذلك على الرغم من ظهورها بصورة أقل حدة في الحملة الانتخابية الحالية.

وقالت لوبان لقناة فرانس 2 «هذا (الانتقاد) يجعلني أبتسم، لأننا لم يكن لدينا أبداً رئيس يبدي علامات على التطرف أكثر من إيمانويل ماكرون»، مشيرة إلى سلوك الشرطة حيال التظاهرات السياسية، مثل حركة السترات الصفراء.

وكررت لوبان خلال المقابلة تصريحاتها بأنها في حالة انتخابها رئيسة، فإنها لا تستبعد إجراء استفتاء عام حول إعادة العمل بعقوبة الإعدام. كانت لوبان قد قالت سابقاً إنها شخصياً ستصوّت ضد مثل هذه الخطوة.

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