الأمير أندرو يدفع 12 مليون جنيه إلى امرأة اتهمته بـ «اغتصابها»

المصدر: ترجمة: حسن عبده حسن عن «ديلي ميل»

سخر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بشدة من الأمير أندرو، بعد موافقته على تسوية مالية مع المرأة، فرجينيا غوفري، بعد أن وافق الأمير، الذي أكد ذات مرة أنه أصيب بمرض قديم جعله لا يتعرق مطلقاً، على دفع مبلغ 12 مليون جنيه إسترليني لغوفري التي اتهمته باغتصابها، على الرغم من أنه لم يوافق على ادعاءاتها. وكانت هذه المرأة قد أكدت للمحققين أن الأمير كان جسمه يتعرق بشدة عندما كانت معه.

وركز كثيرون في مواقع التواصل الاجتماعي على أن الأمير ادعى أنه «لم يلتقِ» بهذه المرأة، كما أكد أنه في الليلة التي تدّعي فيها أنه اغتصبها كان في مطعم للبيتزا مع كريمتيه. وكتب أحد مستخدمي التواصل الاجتماعي يقول: «ثمة طوابير كبيرة تتشكل أمام القصر الملكي عند ظهور أخبار مفادها أن الأمير أندرو يعطي الأشخاص الذين لم يلتقِ بهم الكثير من المال»، وكتب آخر «إذا لم تلتقِ مع الأمير أندرو فإنك مخول لأن تحصل على الملايين من الجنيهات».

ومن المفهوم أن التسوية التي توصل إليها الأمير أندرو كانت محاولة لوقف الفضيحة، قبل احتفالات الملكة باليوبيل في وقت لاحق من العام الجاري، والتي من الواضح أنه سيمنع من حضورها.

وتأتي بعد أسابيع قليلة من تعهد الأمير بأنه سيواجه هذه المرأة التي تتهمه بالاغتصاب في محكمة علنية. ولكنه مع ذلك وافق على دفع مبلغ ضخم لتسوية القضية قبل أن تصل إلى هيئة المحلفين.

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