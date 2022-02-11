إليزابيث الثانية استخدمت عصا زوجها خلال اليوبيل البلاتيني

المصدر: ترجمة: مكي معمري عن «لوفيغارو»

احتفلت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية (95 عاماً)، بيوبيلها البلاتيني، يوم الأحد الماضي، وهو حدث بمناسبة مرور 70 عاماً على حكمها. وعشية الذكرى السنوية، يوم السبت 5 فبراير، بدأت الملكة الاحتفالات باستضافة حفل استقبال لأفراد المجتمع المحلي ومجموعات المتطوعين في مقر إقامتها في ساندرينغهام.

وبدت الملكة، التي كانت ترتدي فستاناً أزرق مزيناً بدبابيس من الماس، وكان عنقها مزيناً بقلادة من اللؤلؤ، بابتسامة مشرقة طوال اليوم. وخلال حفل الاستقبال، تم تصويرها وهي تقطع كعكتها وتحمل عصا. وسرعان ما لاحظ المقربون من العائلة المالكة، أن العصا كانت لزوجها الأمير فيليب، الذي توفي في أبريل 2021.

وقال كاتب السيرة الملكية، جيلز براندريث، لصحيفة التلغراف، يوم الإثنين الماضي، «تعرفت إلى العصا على الفور، فقد كانت لاتزال مخزنة في وعاء بجانب الباب الأمامي»، قبل أن يضيف «كانت تلك هي العصا التي توكأ عليها دوق إدنبرة، ومن المؤثر جداً أن الملكة بدأت في استخدامها». وتمكن مقربون من رؤية الملكة خلال نزهة رسمية، مرتدية معطفاً فاتح اللون، والعصا البنية، في يد، وحقيبة يدها السوداء في اليد الأخرى.

واستخدم الأمير فيليب، الذي توفي عن 99 عاماً، عصاه في الأماكن العامة آخر مرة في عام 2013، أثناء تعافيه من جراحة في البطن.

وفي غضون ذلك، بدأت ملكة بريطانيا في استخدام واحدة للمشي في أكتوبر 2021، ما أثار مخاوف بشأن صحتها. وبعد قضاء ليلة في المستشفى، في 21 أكتوبر، اضطرت الملكة إلى إلغاء العديد من ارتباطاتها الرسمية للراحة.

ولكن بعد شهر، بدت مبتسمة، وطمأنت البريطانيين؛ حتى أنها كانت قادرة على حضور تعميد اثنين من أحفادها، في 21 نوفمبر، وهما نجل الأميرة أوجيني، أوغست؛ وكذلك لوكاس، نجل حفيدتها زارا تيندال.

استخدم الأمير فيليب، الذي توفي عن 99 عاماً، عصاه في الأماكن العامة آخر مرة في عام 2013.

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