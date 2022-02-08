وزير ألماني: روسيا ستخسر الكثير إذا شنت الحرب على أوكرانيا

المصدر: ترجمة: حسن عبده حسن عن «ديرشبيغل»

تحدث وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، عن وضع الطاقة في بلاده، حيث تعتمد بلاده على روسيا في الحصول على الغاز. وقال في قابلة مع صحيفة «درشبيغل» الألمانية إن روسيا ستخسر الكثير إذا شنت الحرب على أوكرانيا. وفيما يلي مقتطفات من المقابلة:

■ باعتبارك وزير الاقتصاد في ألمانيا، فأنت مسؤول عن مشروع «نورد ستريم2»، أليس من المهم أن تبعث برسالة واضحة إلى روسيا، تفيد بأن هذا المشروع سيتم إلغاؤه إذا زحفت القوات الروسية إلى أوكرانيا؟

■■ يجب ألا نستبعد أي شيء من البداية، وتم الاتفاق على البيان الألماني الأميركي منذ يوليو 2021 بأن ألمانيا وشركاءها الأوروبيين سيتخذون خطوات مشتركة ومناسبة، إذا حاولت روسيا استغلال الطاقة كسلاح، أو قامت بخطوات عدوانية أكثر ضد أوكرانيا.

■ هل هذا البيان لايزال ساري المفعول؟

■■ نعم، إنه إعلان مشترك بين ألمانيا والولايات المتحدة.

■ ما مدى خطورة الوضع؟

■■ إنه مثير للقلق، وزرت أوكرانيا في مايو الماضي، والجنود مرابطون في الخنادق، والقناصة يطلقون النار. وفي أي لحظة، يمكن اختلاق أي عذر من أجل التصعيد العسكري، ولهذا فأنا أفكر بشأن الطريقة التي يمكن أن نسهم بها من أجل تخفيف التصعيد.

■ سيكون ذلك قطيعة مع خط حزبك الذي ينادي بموقف حازم ضد موسكو؟

■■ على العكس، تدرك روسيا أنها إذا تجاوزت الخطوط الحمراء فسيعرضها ذلك لعقوبات مؤلمة أصبحت جاهزة الآن. ومن الواضح أن روسيا تعمل على تسخين وإذكاء هذا الصراع، ولكنها لا تستطيع أن تتركه ببساطة. وكانت محاولات وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، في إعادة الجهود الدبلوماسية إلى مسارها، مسألة مهمة للغاية. وباعتباري وزير الاقتصاد، أحاول الإسهام قدر استطاعتي.

■ خلال رحلتك إلى أوكرانيا أثرت بعض الاضطرابات، عندما اقترحت تقديم بعض الأسلحة الدفاعية إلى أوكرانيا، ما موقفك من هذا الطرح اليوم؟

■■ تجري الآن دراسة هذه القضية من قبل الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ويتم تناول هذه القضية من زاوية مصلحة أوكرانيا.

■ إذا قرر حلف «الناتو» شحن الأسلحة إلى أوكرانيا، فهل ستشارك ألمانيا في ذلك؟

■■ سيتم الاتفاق على ذلك ضمن «الناتو»، إضافة إلى مزيد من الخطوات التي ستتم مناقشتها هناك.

■ هل تؤيد إبعاد روسيا من نظام التحويل المصرفي الدولي «سويفت» في حال وقوع غزو؟

■■ إنه آخر العقوبات الاقتصادية.

■ هل تؤيد تنفيذ هذه العقوبة إذا استدعى الوضع ذلك؟

■■ ليس من المهم أن نذكر قائمة بالعقوبات المجردة، ولكن الهدف الأساسي هو العمل من أجل وقف التصعيد.

■ أي نوع من التعاون يمكن أن نتخيله بين الأطراف المعنية في هذا الصراع؟

■■ تمتلك أوكرانيا قدرات مهمة عندما يتعلق الأمر بإنتاج الطاقات المتجددة، وعند توقيع اتفاقية الغاز الطبيعي بين أوكرانيا وألمانيا، أضافت الحكومة الألمانية فقرة «الصندوق الأخضر» الذي قدمت ألمانيا كجزء منه 159مليون يورو، ونحن بحاجة إلى التفاوض مع أوكرانيا بشأن كيفية إيجاد بيئة أعمال تكون جذابة للمستثمرين.

■ ماذا بشأن روسيا؟

■■ بالطبع فإن روسيا تمتلك الكثير في مجال الهيدروجين وطاقة الرياح، ولكن لنكن واضحين تماماً، فإن روسيا ستخسر الكثير إذا شنت الحرب.

■ هل اعتماد ألمانيا لتأمين الطاقة على روسيا إلى حد كبير هو حقيقة؟

■■ في الواقع نعم، ولهذا أرى أن من واجبي تنويع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على دولة واحدة.

■ من أين سنحصل على الغاز إذا توقف الغاز من روسيا؟

■■ تحصل ألمانيا حالياً على 55% من الغاز الطبيعي من روسيا، ولكن الاتحاد الأوروبي أنشأ محطات للغاز السائل في كل من هولندا، وبولندا، وإيطاليا، وهي تعمل بـ30% من طاقتها. فإذا تمت زيادة هذه النسبة إلى 100% فسيكون من الممكن الحصول على معظم الغاز الطبيعي من هذه المحطات.

• تدرك روسيا أنها إذا تجاوزت الخطوط الحمراء فسيعرّضها ذلك لعقوبات مؤلمة أصبحت جاهزة الآن.

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