جيل «المانجا»

المصدر: خالد محمود

صحافة الأطفال، لم تعد مجرد وسيلة تربوية للتربية، ولا مادة ترفيهية للتسلية، وإنما أصبحت «قوة ناعمة»، بل ووسيلة لتحول ملاكها إلى «قوة عظمى ثقافية»، هذا ما برهنت عليه قصة صعود وتصدر «المانجا اليابانية» المشهد في العام المنصرم 2021.

«المانجا» ليست كما يتبادر للذهن ثمرة المانجو التي تنطق مانجا في عاميات عربية، بل هي فن الرسوم المتحركة اليابانية الموجه للأطفال، الذي بدأ عبر مجلات أبيض وأسود، ثم تطور إلى روايات ومادة سمعية بصرية، والكلمة عبارة عن مصطلح مكون من جزأين، هما «مان»، الذي يعني في اللغة اليابانية «المتحركة»، و«جا»، الذي يعني «الرسوم».

وقد تسيدت ثقافة المانجا عالم الأطفال شرقاً وغرباً، العام الماضي، وأصبح لها سوق ضخم بمليارات الدولارات في الولايات المتحدة وأوروبا، وأصبحت المانجا اليابانية الأكثر مبيعاً في العالم خلال العام الماضي، بحسب «جابان هاوس»، و«سي بي آر دوت كوم».

وتملك «المانجا» جذوراً عميقة في الثقافة اليابانية، تعود إلى القرن الـ12، بدأت بحكايات «ايمانكي» التي كانت تعرض في لوحة ورقية، ثم تطورت إلى مطبوعات خشبية لعامة الشعب، واليوم تتخذ تنويعة من الأشكال، ضمنها الأشكال السمعية البصرية.

ويوجد في اليابان أکثر من 13 مجلة متخصصة في المانجا تصدر أسبوعياً، وتبيع ما يقرب من 360 مليون نسخة سنوياً، ويشمل جمهور المانجا جميع المراحل العمرية، وتمتد قصة المانجا الواحدة إلى آلاف الصفحات، الأمر الذي يتطلب مقدرة خاصة من الكاتب، للحفاظ على الإيقاع، بحسب مارك برنابي، مؤلف كتاب «الياباني في أرض المانجا».

وتشير «جابان هاوس» إلى أن «المانجا» تحولت عبر مجلاتها وسلاسلها إلى ثقافة شعبية عالمية، فقدمت شخصيات يحفظها عن ظهر قلب كل طفل، مثل استربوي (طفل الفضاء)، وسبيدريسر (المتسابق)، ومون سيلور (المبحر إلى القمر)، وأصبحت صور هذه الشخصيات تنتقل آلياً من صفحات المجلات لتزين لعب الأطفال، وعلب الـ«لانش بوكس».

وكتبت مجلة «فورين بوليسي» الأميركية في نوفمبر 2009 أن «اليابان تعيد إنتاج نفسها كقوة عظمى، من بوابة المانجا والانيمي، وبدلاً من أن تتهاوى تحت وطأة الضربات السياسية والاقتصادية التي يتسبب فيها سوء حظها، تختار طريق النفوذ الثقافي العالمي، فتبدو اليوم كقوة ثقافية عظمي».

وعلى الرغم أن مجتمعاتنا العربية لم تكن بعيدة عن أن تستوحي الفكرة الوطنية الموازية لـ«مانجا»، حيث شهدت صدور مجلات رسوم مؤثرة، مثل «سمير» و«ماجد» و«علاء الدين» و«السندباد»، إلا أن القفزة اليابانية والتفاعل الغربي مع ثقافة «المانجا» يستلزمان مساعي أكثر عمقاً واتساعاً، فالأمر أصبح يتعلق بالقدرة على تفاعلنا مع جيل جديد كامل، يطلق عليه الآن غربياً ويابانياً «جيل المانجا».

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