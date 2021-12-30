قوات الأمن العراقية تعتقل 6 أشخاص على خلفية هجوم على شركة نفط

المصدر: بغداد ■ د.ب.أ

أفاد متحدث عراقي بأن القوات العراقية اعتقلت ستة أشخاص للاشتباه في صلتهم بالهجوم على مقر شركة نفط صينية تعمل كشريك ثانوي في حقل الغراف بمحافظة ذي قار جنوب العراق.

وقال المتحدث باسم شركة نفط ذي قار، كريم جنديل في تصريح لصحيفة «الصباح» الحكومية نشرته أمس، «إن القوات الأمنية العراقية ألقت القبض على ستة أشخاص مشتبه بهم بعد تعرض مقر شركة زيبك الصينية العاملة كشريك ثانوي لشركة بتروناس المشغل لحقل الغراف لهجوم من قبل مسلحين مجهولين». وأكد أن الهجوم الذي وقع فجر أمس لم يسفر عن أضرار أو إصابات.

وسجلت شركات النفط الصينية في جنوب العراق حضوراً كبيراً بعد عام 2003، حيث تستثمر في حقول أبرزها الحلفاية في محافظة ميسان.

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