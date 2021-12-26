الاتحاد الأوروبي يبيع سندات أقل من المخطط لها لتمويل برامج التعافي من «كورونا»

المصدر: بروكسل ■ د.ب.أ

جمع الاتحاد الأوروبي أموالاً في أسواق المال أقل من المخطط لها في الأساس لتمويل برامج التحفيز، لمساعدة الدول على التعافي من الأزمة الناتجة عن تفشي «كوفيد-19». وقالت المفوضية الأوروبية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه جرى إصدار سندات أقل حيث إن الطلب على المدفوعات كان أقل، وبالتالي جرى تعديل شروط التمويل لعام 2021. غير أن المفوضية الأوروبية (الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي) لديها ما يكفي من الأموال لسداد كل المدفوعات في المستقبل، بحسب متحدث.

وجرى إصدار سندات بقيمة 71 مليار يورو (80 مليار دولار)، أي أقل من السندات التي كان مخططاً لها في الأصل بقيمة 80 مليار يورو.

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