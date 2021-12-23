أحداث وصور.. خفر السواحل اليوناني: فقدان عشرات المهاجرين في بحر إيجة

المصدر: أثينا ■ د.ب.أ

قال خفر السواحل اليوناني إن عدداً من الأشخاص مازالوا مفقودين في بحر إيجة أمس، وذلك عقب إنقاذ 12 شخصاً خلال الليل.

وقال المتحدث باسم قوات خفر السواحل، نيكوس كوكالاس، لشبكة «إي آر تي» اليونانية: «هناك عدد كبير من الأشخاص مازالوا مفقودين».

وأضاف أن الذين تم إنقاذهم قدّموا معلومات متباينة بشأن عدد من كانوا على متن القارب.

وأوضح «نفترض أن عدد الركاب يراوح بين 30 و50 شخصاً، ونحن مستمرون في البحث».

ويشار إلى أن معظم من تم إنقاذهم من العراق.

ويحاول المهاجرون الوصول إلى البر الرئيس اليوناني أو إيطاليا من ساحل إيجة التركي أو من دول أخرى بشرق البحر المتوسط من أجل تجنب البقاء لفترات طويلة في مخيمات في الجزر الواقعة شرق بحر إيجة.

مع ذلك، تعني الرحلات الطويلة عبر البحر المتوسط جنوب أو شمال كريت أن تعاني القوارب، التي تكون عادة قديمة وتقوم عصابات التهريب ببيعها، عطلاً في المحرك أثناء رحلتها.

• يحاول المهاجرون الوصول إلى اليونان أو إيطاليا من ساحل بحر إيجة التركي أو من دول شرق المتوسط، لتجنّب البقاء طويلاً في مخيّمات جزر شرق إيجة.

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