وزير الداخلية الفرنسي: خطر الإرهاب لايزال «شديداً جداً» في فرنسا

المصدر: باريس ■ رويترز

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، أمس، إن خطر الإرهاب لايزال «شديداً جداً» في فرنسا. جاء ذلك ضمن تصريحات الوزير في مقابلة مع تلفزيون «فرانس 2».

وحذّر الوزير الفرنسي من أن «التهديد الإرهابي لايزال مرتفعاً في البلاد، ويمكن أن يضرب في أي لحظة».

وأضاف: «سنضع الوسائل كافة لحماية جميع الأماكن المسيحية خلال الأعياد»، مشيراً إلى «تسجيل 37 هجوماً إرهابياً منذ عام 2017 في فرنسا».

وعن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال دارمانان: «إن ماكرون إنسان متواضع ويعترف بأخطائه، وهو يقوم بعمله وأنقذ الاقتصاد الفرنسي».

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