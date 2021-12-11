15 دولة أوروبية تتعهد باستقبال 40 ألف أفغاني

المصدر: بروكسل ■ أ.ف.ب

أعلنت المفوضة الأوروبية، إيلفا يوهانسون، أول من أمس، في ختام اجتماع لوزراء الداخلية الأوروبيين في بروكسل، أن 15 دولة في الاتحاد الأوروبي التزمت باستقبال 40 ألف أفغاني.

وقالت مفوضة الشؤون الداخلية خلال مؤتمر صحافي: «أعلن أن 15 دولة عضواً التزمت بتوفير الحماية لـ40 ألف أفغاني»، مرحبة «بعمل تضامني هائل».

وقدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، في أكتوبر، بنحو 85 ألفاً عدد الأفغان الذين يحتاجون إلى إعادة توطين انطلاقاً من دول مجاورة لأفغانستان لجأوا إليها خلال السنوات الأخيرة، داعية دول الاتحاد الأوروبي إلى استقبال نصفهم.

ولم توضح المفوضية، على الفور، الجدول الزمني لاستقبال اللاجئين. وستستقبل ألمانيا العدد الأكبر من اللاجئين الأفغان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news