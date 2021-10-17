مرشحة متوفاة تفوز بمقعد في الانتخابات العراقية

المصدر: عن «إم.إس.إن»

حصلت المرشحة العراقية أنسام مانويل إسكندر، على 2397 صوتاً، في انتخابات الأسبوع الماضي، وعلى أحد المقاعد الخمسة المخصصة للجالية المسيحية في البلاد، بموجب نظام الحصص. وأثار فوزها غضب العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وتساءلوا عن كيفية بقاء اسم امرأة ميتة على بطاقة الاقتراع.

وأكد منشور على صفحتها على «فيس بوك» من قبل عائلتها أنها توفيت يوم 24 أغسطس بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وأصرّت الأسرة على أنه على الرغم من عدم معرفة البعض بوفاتها، تم انتخابها، لأنها مشهورة في مجال العمل التعاوني والإنساني، وتقف إلى جانب الشباب. وبرروا استمرار ترشيح إسكندر بالإشارة إلى تأثيرها الكبير في الشباب، ولاسيما بسبب حقيقة أنها لم يكن لديها أي دعاية انتخابية، أو صورة معلقة في الشارع، أو إعلان على «فيس بوك».

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