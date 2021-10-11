أفغان يعودون من الخارج إلى بلادهم بمحض إرادتهم

المصدر: عن الـ«صنداي إكسبريس»

بينما ينتظر مئات الأفغان فرصة للفرار من وطنهم في أسرع وقت ممكن، قرر أكثر من 100 أفغاني العودة إلى بلادهم التي تسيطر عليها «طالبان». فقد قرر ما مجموعه 106 مواطنين أفغانيين، تقطعت بهم السبل في الهند منذ استيلاء «طالبان» على أفغانستان، العودة إلى وطنهم بمحض إرادتهم.

وقال دبلوماسي أفغاني «كانوا في وضع صعب للغاية، حيث نفدت مواردهم المالية، ولم يكن لديهم ما يكفي لدفع تكاليف طعامهم وإقامتهم». وأضاف الدبلوماسي الأفغاني «كانوا عالقين بين المطرقة والسندان». وتواصلت مجموعة من السكان المحليين الأفغان، الذين تقطعت بهم السبل في الهند، مع السفارة الأفغانية، في الأسابيع القليلة الماضية، وأعربوا عن رغبتهم في العودة إلى وطنهم. وتواصلت السفارة مع سفارة إيران في الهند بشأن تسهيل عودتهم.

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