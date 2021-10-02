ميركل تعوّض زيارتها الملغاة لإسرائيل في التاسع من الشهر الجاري

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

من المتوقع أن تعوّض المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها، أنغيلا ميركل، زيارتها الملغاة لإسرائيل، يوم السبت بعد القادم.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، أمس، في برلين، إن ميركل ستقوم بزيارة إسرائيل خلال الفترة من 9 حتى 11 أكتوبر الجاري. وألغيت زيارة ميركل إلى إسرائيل، التي كان من المقرر إجراؤها في نهاية أغسطس الماضي، بسبب التطورات المأساوية في أفغانستان. وتم اتخاذ قرار الإلغاء بالتشاور مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.

وبحسب بيانات المتحدث، ستجري ميركل محادثات مع بينيت والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، ووزير الخارجية الإسرائيلي جاير لابيد، يوم الأحد (10 أكتوبر). وستلتقي ميركل أيضاً مجلس الوزراء الإسرائيلي.

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