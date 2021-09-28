فرقاطة بريطانية تبحر في مضيق تايوان

المصدر: بكين ■ رويترز

أشارت تغريدة رسمية لفرقاطة بريطانية أمس، إلى أن السفينة تبحر في مضيق تايوان في طريقها إلى فيتنام، ما سيثير غضب الصين على الأرجح وسط توتر متصاعد بين بكين وتايبيه.

وقال جيش التحرير الشعبي الصيني إن قطعاً تابعة له تعقبت السفينة الحربية البريطانية ووجهت تحذيرات لها، مضيفاً أن بريطانيا تسلك «سلوكاً ينطوي على نيات شريرة».

ولم يدل وزير الدفاع التايواني تشيو كو-تشنغ بتعليق مباشر لدى سؤاله بخصوص الفرقاطة البريطانية، قائلاً إنه لا يعلم المهمات التي تنفذها السفن الأجنبية في مضيق تايوان.

وأُرسلت الفرقاطة البريطانية «إتش.إم.إس ريتشموند» إلى بحر الصين الشرقي، للمشاركة في عمليات الأمم المتحدة لتطبيق العقوبات على كوريا الشمالية.

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