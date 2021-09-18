المعارضة الروسية تتهم «غوغل» و«أبل» بالرضوخ للكرملين بعد حذف «تطبيق نافالني»

المصدر: موسكو ■ أ.ف.ب

اتهمت حركة المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني، الجمعة، «غوغل» و«أبل» بالرضوخ للكرملين بعد حذف التطبيق المخصص للهواتف المحمولة، والذي يسمح بتنظيم التصويت ضد حزب الرئيس فلاديمير بوتين، في اليوم الأول من الانتخابات التشريعية في روسيا.

ويأتي هذا الإعلان بعد أشهر من القمع الذي أدى إلى استبعاد منتقدي الرئيس الروسي من هذه الانتخابات. وكتب ليونيد فولكوف، وهو مسؤول معارض منفي، على «تلغرام»: «حذفت كل من (غوغل) و(أبل) تطبيق نافالني من متجرَي التطبيقات الخاصين بهما، وهذا يعني أنهما استسلما لابتزاز الكرملين».

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