مواجهات في بيت لحم بعد اعتقال 4 من الأسرى الفلسطينيين الفارين من سجن إسرائيلي

المصدر: رام اللَّه ■ د.ب.أ

اندلعت صباح أمس مواجهات على مدخل بيت لحم الشمالي، تنديداً باعتقال الأسرى الأربعة الذين حرروا أنفسهم مع أسيرين آخرين من سجن جلبوع، يوم الاثنين الماضي. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن مصادر أمنية قولها إن «مسيرة طلابية انطلقت صوب المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم، قمعتها قوات الاحتلال بإطلاق قنابل الغاز والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات».وخرج العشرات من الشبان في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم في مسيرة جابت الأحياء والأزقة، تنديداً باعتقال الأسيرين العارضة وقادري. وحمل المشاركون في المسيرة إسرائيل المسؤولية عن حياتهما، و«حياة كل الأسرى الذين يواجهون إجراءات تعسفية».

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