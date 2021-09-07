لوكاشينكو لليتوانيا: لا تحفروا للآخرين

المصدر: المصدر■ «نوفوستي»

أوصى رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، القيادة الليتوانية بـ«عدم الحفر للآخرين، كي لا يقعوا هم فيها».

وقال في لقائه مع سكان بلدة تيخينيتشي: «هناك أزمة سياسية في ليتوانيا، وكما يقولون: لا تحفر حفرة للآخرين كي لا تقع فيها».

وفي ما يتعلق بأزمة الهجرة على الحدود مع الاتحاد الأوروبي وليتوانيا، قال: «لقد أنفقنا الأموال، وقمنا بحماية الليتوانيين والبولنديين وغيرهم، فيما هم قرروا فرض عقوبات علينا، أولاً توقفوا عن بناء وتمويل مراكز الاحتجاز المؤقت للمهاجرين غير الشرعيين في بيلاروسيا، في إطار مشروع مشترك مع الاتحاد الأوروبي، وبعد ذلك فرضوا عقوبات على مينسك، هل أنتم مجانين، هل سأدافع عنكم بعد ذلك؟ تريدون شنقي وأن أدافع عنكم؟».

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