اندلاع اشتباكات خلال تظاهرة بشأن حقوق المرأة في كابول

المصدر: إسلام آباد . د.ب.أ

اندلعت اشتباكات خلال تظاهرة بشأن حقوق المرأة، في العاصمة الأفغانية كابول، أمس. وأظهرت مقاطع فيديو من محطات تلفزيونية محلية مشاهد فوضوية في التظاهرة بكابول.

وأصيب شخص واحد على الأقل، طبقاً لما ذكره صحافيون، تبادلوا مقطع فيديو لامرأة تسيل الدماء من رأسها، وتنظم نساء أفغانيات احتجاجات على مدار اليومين الماضيين في كابول، التي تسيطر عليها «طالبان»، للدفاع عن حقوق المرأة والمطالبة بالمساواة والعدالة والديمقراطية.

ونظمت الناشطات، أمس، احتجاجات بالقرب من القصر الرئاسي الأفغاني، وحملن لافتات كتب عليها «لسنا نساء في التسعينات من العمر». وأظهرت لقطات فيديو، تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، أكثر من 12 امرأة أفغانية، تواجههن قوات أمن مسلحة لـ«طالبان»، ما أثار مشاحنات ساخنة.



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