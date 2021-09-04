الاتحاد الأوروبي سيحافظ على وجود في كابول «إذا سمحت الظروف الأمنية»

المصدر: نوفو بردو (سلوفينيا) . أ.ف.ب

قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التنسيق للحفاظ على وجود أوروبي في كابول رغم سيطرة «طالبان» على البلد، إذا «سمحت الظروف الأمنية بذلك»، كما ذكر وزير خارجية التكتل، جوزيب بوريل، الذي أوضح لوسائل الإعلام بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في سلوفينيا «قررنا العمل بطريقة منسقة لتوحيد اتصالاتنا مع (طالبان)، بما في ذلك الحفاظ على وجود لنا في كابول إذا سمحت الظروف الأمنية بذلك»، مضيفاً أن الهدف هو السماح باستمرار عمليات إجلاء الراغبين في مغادرة أفغانستان. ولفت بوريل إلى أنه بغية «إجلاء الأشخاص الذين نرغب في قبولهم (في الاتحاد الأوروبي) نحتاج إلى التزام قوي، واتصال قوي بالسلطة القائمة». وأشار أيضاً إلى ضرورة مواصلة التعاون مع البلدان المجاورة لأفغانستان من خلال «منصة تعاون سياسي إقليمي».



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