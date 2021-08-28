أكثر من 10 آلاف أفغاني و300 ألماني مازالوا على قائمة الإجلاء الألمانية

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

لايزال نحو 300 ألماني، وأكثر من 10 آلاف أفغاني، ممّن يرغبون في مغادرة أفغانستان مسجلين لدى وزارة الخارجية الألمانية. وفي الوقت نفسه أشارت الوزارة أمس إلى أن هذه الأرقام تتغير باستمرار. وقال نائب المتحدث باسم الوزارة، كريستوفر بورجر: «يستمر البعض في المغادرة، بينما يأتي آخرون لتسجيل أنفسهم في قائمة الراغبين في المغادرة. لذلك فإن هذه الأرقام تتغير بسرعة».وبحسب بيانات وزيرة الدفاع الألمانية، أنيجريت كرامب - كارنباور، أجلى الجيش الألماني 5347 شخصاً من 45 دولة على الأقل، من بينهم نحو 500 ألماني، وأكثر من 4000 أفغاني.وغادر الآن جميع الجنود والدبلوماسيين وضباط الشرطة الألمان أفغانستان. وستعود طائرات النقل التابعة للقوات المسلحة الألمانية من أوزبكستان إلى ألمانيا.

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