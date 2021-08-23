معظم الألمان يؤيدون استقبال أفغان في بلادهم

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

أظهر استطلاع حديث أن نحو ثلثي الألمان يؤيدون ضمان حماية في ألمانيا للأفغان المعرّضين للخطر في بلدهم.

وجاء في استطلاع معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي، الذي تم نشر نتائجه أمس، أن إجمالي 63% من الألمان الذين شملهم الاستطلاع يؤيدون ضرورة أن تقدم الحكومة الاتحادية مساعدة للمضطهدين في أفغانستان.

وقد شمل الاستطلاع نحو 1000 شخص، بتكليف من منظمة «زي بروكيه» لإغاثة اللاجئين، من بينهم أشخاص تزيد أعمارهم على 18 عاماً، على مدار يومي 19 و20 أغسطس الجاري. ومن ضمن الأسئلة التي طرحت عليهم قضايا تتعلق بالنساء والأشخاص المضطهدين سياسياً.

في المقابل رفض 27% ممّن شملهم الاستطلاع استقبال أشخاص من أفغانستان.

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