مفوض أممي يحث أوروبا على مساعدة اللاجئين الأفغان لتفادي أزمة

المصدر: د.ب.أ

ذكر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، أنه لا يتوقع عدداً كبيراً من اللاجئين من أفغانستان، يصل إلى أوروبا، طالما يتم تزويد هؤلاء الفارين من البلاد بالمساعدة عاجلاً وليس آجلاً.

وقال جراندي لصحيفة «كوريير ديلا سيرا» الإيطالية، أمس الجمعة، إن أي نزوح جماعي من أفغانستان سيتوقف على مدى وحشية حركة طالبان في الحكم.

وأضاف أنه أولاً وقبل كل شيء، سيكون جيران أفغانستان، هم الأكثر احتمالاً لأن يشهدوا تدفقاً في اللاجئين، لاسيما باكستان وإيران، وعلى نحو أقل طاجيكستان. والخطر الأكبر لأوروبا، يكون محتملاً فقط إذا لم يتم تزويد اللاجئين بالمساعدة على الفور، وقرروا المضي قدماً في رحلتهم إلى أوروبا.

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