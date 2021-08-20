اليونان: قوات الحدود في حالة تأهب خشية أزمة مهاجرين جديدة

المصدر: أثينا ■ رويترز

قالت الحكومة اليونانية، أمس، إن اليونان حريصة على تفادي تكرار تدفق المهاجرين الذي شهدته في عام 2015، وإن قواتها الحدودية في حالة تأهب لمنع ذلك.

وكانت الحكومة تشير إلى عودة حركة «طالبان» إلى السلطة في أفغانستان. وكانت اليونان في صدارة أزمة المهاجرين التي شهدتها أوروبا في 2015، عندما وصل نحو مليون شخص هربوا من الصراعات في سورية والعراق وأفغانستان إلى جزرها. وقال المتحدث باسم الحكومة، يانيس إيكونومو، خلال مؤتمر صحافي: «كل القوات في حالة تأهب على الحدود، لن نسمح بتكرار مشاهد 2015». من جهته، قال الرئيس الأميركي جو بايدن في مقابلة مع شبكة «إيه.بي.سي»، بُثت أمس، إن على حركة «طالبان» أن تقرر إن كانت تريد أن يعترف المجتمع الدولي بها، مضيفاً أنه لا يعتقد أن الحركة غيّرت معتقداتها الأساسية.

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