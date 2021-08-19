جونسون: نبذل ما بوسعنا لتجنّب حدوث أزمة إنسانية في أفغانستان

المصدر: لندن ■ رويترز

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس، إن بلاده ستفعل كل ما بوسعها لتجنب حدوث أزمة إنسانية في أفغانستان، مضيفاً أن «طالبان» تسيطر على الوضع في البلاد بأسرع من المتوقع.

وفي كلمة أمام البرلمان، دعا جونسون إلى مناقشة الوضع في أفغانستان، لكنه استبعد إجراء تحقيق بشأن الفترة التي قضتها بريطانيا هناك، قائلاً إن معظم الأسئلة تم الرد عليها بالفعل.

وتابع: «سنفعل كل ما باستطاعتنا لدعم من ساعدوا بعثة المملكة المتحدة في أفغانستان، وسنعمل بكل طاقتنا لدعم المنطقة الأوسع حول أفغانستان، وسنفعل كل ما يمكن لتجنب حدوث أزمة إنسانية»، وقال إن الاعتقاد بأن أي بلد في حلف شمالي الأطلسي (الناتو) يريد استئناف العمل العسكري في أفغانستان بعد سيطرة «طالبان»، ما هو إلا «وهم».

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