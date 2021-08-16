المصدر: رام الله ■ د.ب.أ

أعلن مسؤول في حركة «فتح»، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الليلة قبل الماضية، عن إجراء تعديل على الحكومة الفلسطينية نهاية الأسبوع الجاري.

وقال مدير مكتب الإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم في «فتح»، منير الجاغوب، على حسابه عبر موقع «فيس بوك»، إن التعديل الوزاري سيطال عدداً من الوزارات، مع إضافة وزير للداخلية، وآخر للأوقاف والشؤون الدينية.

وأوضح الجاغوب أن «حواراً لايزال يدور حول الأسماء، والاسم الوحيد الثابت هو (تعيين) اللواء زياد هب الريح وزيراً للداخلية».

وسبق أن دعا المجلس الثوري، الذي يمثل برلمان حركة «فتح»، إلى إجراء تعديل وزاري على الحكومة الحالية برئاسة محمد اشتية، وهو عضو في اللجنة المركزية للحركة.

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