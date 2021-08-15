وزير خارجية بريطاني سابق: على أميركا مواصلة التدخل في أفغانستان

المصدر: لندن ■ د.ب.أ

طالب وزير الخارجية البريطاني السابق، وليام هيغ، الولايات المتحدة بعدم استبعاد أي تدخلات عسكرية جديدة في أفغانستان، حتى بعد انسحاب القوات الأميركية من البلاد، وقال السياسي المحافظ في تصريحات لمحطة «راديو تايمز» الإذاعية البريطانية، مساء أول من أمس، إنه يمكن بذلك تجنب «كُلفة عسكرية باهظة» قد ترتبط بعودة حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى أفغانستان، ووصف هيغ انسحاب القوات الدولية من أفغانستان بأنه «خطأ كبير». وعقب إعلان الولايات المتحدة الانسحاب من أفغانستان، قررت بريطانيا، وحلفاء آخرون مثل ألمانيا إنهاء، مهامها هناك، ومنذ ذلك الحين سيطرت حركة «طالبان» سريعاً على أجزاء شاسعة من البلاد.

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