إيران: 527 وفاة و39 ألف إصابة جديدة بـ «كورونا»

المصدر: طهران ■ د.ب.أ

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، ارتفاع إجمالي عدد الوفيات بـ«كوفيد-19» في البلاد، حتى ظهر أمس إلى 96 ألفاً و742 شخصاً، بعد تسجيل 527 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية. وأشارت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي (أمس) إلى تسجيل 39 ألفاً و119 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، إلى أربعة ملايين و359 ألفاً و385 شخصاً، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

ولفت التقرير إلى تطعيم 14 مليوناً و445 ألفاً و642 شخصاً بالجرعة الأولى من لقاح «كورونا»، فيما تلقى ثلاثة ملايين و610 آلاف و775 شخصاً الجرعة الثانية، ليبلغ إجمالي عدد التطعيمات في البلاد 18 مليوناً و56 الفاً و417 جرعة.

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